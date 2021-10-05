Zengin olma hayaliyle dolandırıcılara 90 bin lira kaptırmıştı yine kandırıldı

Aksu ilçesinde eşiyle mütevazı bir yaşam süren 4 çocuk babası Mehmet Duvar'ın hayatı 3 yıl önce evine gelen tanımadığı 2 kişi nedeniyle değişti. 'Tanrı misafiri' olarak geldiklerini söyleyen, sonrasında defineci olduklarını anlatan kimliği belirsiz kişiler, Mehmet Duvar'a 45 milyonluk bir servete ortak edeceklerini söyledi.

Mehmet Duvar'a ağzı kapalı, içerisinde 45 milyon lira değerinde tarihi eser olduğunu söyledikleri toprak kap getiren 2 kişi, bu eseri saklamasını istedi. Şüphelilere inanan Mehmet Duvar, zengin olma hayaliyle kabı sakladı.

Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, dolandırıldığını anlayınca, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurdu. Elindeki havale dekontlarını da veren Duvar, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile suç ortakları olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu ancak adli süreç beklediği gibi sonuçlanmadı.

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FOTOĞRAF 7 ISPARTA'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı Şehir dışına giden 2 şüphelinin peyderpey istediği toplam 89 bin 925 lirayı havale yoluyla gönderen Mehmet Duvar, en sonunda dolandırıldığını anladı. Para göndermekten vazgeçen Mehmet Duvar, yanına aldığı sözde tarihi eserle polise başvurup, elindeki havale dekontlarını da vererek, birinin yalnızca adını bildiği H. ve A.Y. ile bunların suç ortağı olduğu öne sürülen B.U.'dan şikayetçi oldu. Ancak adli süreç Mehmet Duvar'ın beklediği gibi sonuçlanmadı. Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kalan Mehmet Duvar, Adalet Bakanlığı'na kadar başvursa da sonuç elde edemedi. Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı bir evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşirken, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürmeye devam ediyor. Yaşanan olaydan sonra hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelenleri Demirören Haber Ajansı (DHA) mikrofonuna anlattı. 30 Haziran 2018 tarihinde evinin önünde 35 plakalı bir araç durduğunu ve içerisinden biri 70, diğeri 60 yaşlarında 2 kişinin indiğini ve 'İşte aradığımız adam' diyerek yanıma geldiklerini söyleyen Mehmet Duvar, 'Biz yemeğini yemeye geldik' dediler. İçeri buyur ettim ve iş sonra başka şeye döndü. Evimin 2 kilometre ilerisinde bir define keşfettiklerini, bunu çıkarmaya geldiklerini söylediler. O günden sonra tekrar ertesi gün geldiler. Ben bunları balık yemeye götürdüm. Akşam olunca da bunlar ellerinde ağzı kapalı bir toprak kap getirdiler. 45 milyon lira değerindeki bu eseri saklamamı kendilerinin yurt dışına çıkarak bu malzemeyi satıp para ile döneceklerini söylediler. Yol parası için benden 25 bin TL istediler. Kendilerine bu parayı verip yolcu ettim. Aradan birkaç gün sonra tekrar arayıp Ankara'da bulunan danışmanına 10 bin lira daha çıkarmamı isteyince onu da PTT'den havale ettim. Daha sonra benden 35 bin lira daha talep ettiler, o parayı da gönderdim. Bundan sonra 19 bin 925 TL daha gönderdim. Ardından 4x4 bir araba getireceklerini, ancak gümrük vergisi olduğu için 60 bin liraya daha ihtiyaç olduğunu söylediler. 'Bu kadar parayı ben kaldıramam az da öteki arkadaşa yüklen' deyip göndermedim. Son defasında benden 5 bin lira daha isteyince dolandırıldığımı anlayıp, 'ben zaten bu işe girdiğime pişman oldum' diyerek göndermeyeceğimi söyledim ve rest çektim. Bunlar telefonlarıma bakmamaya başladı. Ben ısrarla arayınca önce engellediler, ardından hattı iptal ettirdiler. Ben kabahatliyim, bende de suç var, akıntıya kapıldım. '45 milyonu 3 kişi bölüşeceğiz' deyince kandım dedi. 50 yıllık evliliğinde sürekli çalıştığını, hayvan besleyip satarak kazandıkları ile arsa aldığını anlatan Mehmet Duvar'ın eşi Dudu Duvar ise, Eşim 4 sene şoförlük etti, yattı hala yatıyor. Ben hayvan bakıp besleyip biriktirdiklerimle arsa almıştım. Antalya'dan ev almak için 4 arsa satıp parasını bankaya koymuştuk. 3 adam geldi bunu 'dedemin dedesinin dedesinden kalma hazine var' diye kandırıp bir gece toprak kazmaya götürdüler. Eline bir toprak tencere verip, elindeki 25 bin lirayı alıp gitmişler. Sonra 'ver bakalım para, ver bakalım para' bundan ne var ne yok almışlar. En son küçük oğlumdan 50 bin lira isteyince çocukların haberi oldu, 'baba yapma, etme' diyerek engel oldular. Yoksa Antalya'da aldığımız evi de satıp onu da verecekti dedi. Bu olaydan sonra eşiyle aralarında tartışma çıktığını ve evden kovulduğunu söyleyen Dudu Duvar, Biz 'para yollama' deyince kötü olduk. Birbirimizi yedik, ete para vermedik. Beni evden kovdu. Bir süre gittim 'malım var' diye mecbur döndüm. Şimdi ben üst katta, o alt katta, 3 senedir ayrı oturuyoruz, konuşmuyoruz. Sağ olsun çocuklarım bana bakıyor diye konuştu. Giden paralarının geri gelmeyeceğini bildiğini söyleyen Dudu Duvar, kendilerini dolandıranlara Allah'ından bulsunlar, hayrını görmesinler. Her şeyimiz vardı, şimdi yiyecek ekmeğe muhtaç olduk. Buna da şükür ne diyeyim. Yerinde sağ olsun başka diyeceğim yok diyerek gözyaşı döktü. GÖZÜ YOLLARDA Hem mal varlığını hem aile huzurunu kaybeden Mehmet Duvar, şimdi ilçe girişinde bulunan evinin önünde gözü yolda bir gün kendisini dolandıranların insafa gelip aldıkları parayı geri ödeyecekleri günü bekleyerek, gününü geçiriyor. Mehmet Duvar, 50 yıllık eşiyle yine eskisi gibi mutlu ve huzurlu bir hayat sürmeyi hayal ediyor. Servet sahibi olma hayali kötü bitti: 50 yıllık eşiyle 3 senedir küs Isparta'nın Aksu ilçesinde 4 çocuk babası Mehmet Duvar (71), yaklaşık 3 yıl önce 'Seni 45 milyon liralık servete ortak edeceğiz' diyen dolandırıcılara 89 bin 925 lira kaptırdı BiP'te paylaş

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Önce Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı, sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili takipsizlik kararı verince çaresiz kaldığını belirten Mehmet Duvar, bakanlığa kadar başvurduğunu ama sonuç elde edemediğini söyledi.

3 YILDIR KÜSLER

Olayla ilgili hukuk mücadelesini sürdüren Mehmet Duvar'ın yaşanan bu süreçte eşi Dudu Duvar ile arası bozuldu. Mehmet Duvar, tartıştığı eşini evden kovunca araları açıldı. İki katlı evde oturan çiftten Dudu Duvar birinci kata yerleşti, Mehmet Duvar ise müştemilat olarak kullanılan zemin katı iki göz oda haline getirip burada yaşamaya başladı. 2018 yılından bu yana birbirleriyle küs olan ve hiçbir şekilde konuşmayan Duvar çifti, yaşamlarını bu şekilde sürdürüyor.

'SİZİ DOLANDIRAN ŞAHISLARIN İZİNİ SÜRÜYORUZ'

Mehmet Duvar, yaşadığı olayın ardından bir kez daha dolandırıcıların hedefi oldu. Dün Duvar'ı telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan kimliği belirsiz şüpheliler, 'Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' diyerek, bankadan 15 bin TL kredi çekmesini istedi. Söylenenlere inanıp, bankadan parayı çeken Mehmet Duvar, dolandırıcıların belirttiği hesaba havale etti. Daha sonra şüphelilerin telefonuna bir daha ulaşamayan Mehmet Duvar, dolandırıldığını anladı. Hemen polise giden Mehmet Duvar, şikayetçi oldu. Yapılan incelemede Mehmet Duvar'ın yatırdığı paranın Bursa'da S.A. tarafından çekildiği belirlendi. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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'PARA HESABA GEÇTİKTEN SONRA TELEFONU KAPATTILAR'

Önceki dolandırıcılık olayından dolayı hem maddi hem manevi olarak yıpranan Mehmet Duvar başına gelen son olayı şöyle anlattı:

"Pazartesi saat 14.00 sıralarında evimde oturduğum esnada telefonum çaldı. Kayıtlı olmayan bir numaradan arayan şahıs 'Ben polis merkezinden arıyorum. Sizi dolandıran şahısların izini sürüyoruz. Bu şahıslar sizin gibi 60 kişiyi dolandırıp trilyonlarca lirayı başkalarının hesaplarına aktarmış. Biz bu kapanan dosyayı başsavcının talimatıyla yeniden açacağız. Şimdi size vereceğimiz talimatları dikkatlice uygulayın' dediler. Benden bankaya giderek 15 bin lira kredi çekmemi, bu paranın örtülü ödenekten alınacağını, benim hiçbir şekilde borçlanmayacağımı söylediler. Ben de istenilen krediyi çektim. Bu esnada telefonda birbirlerine 'komiserim', 'başsavcım' diye hitap eden 3-4 kişiyle konuşuyordum. Bana telefonda 'parayı çektin mi' diye sordular. 'Evet çektim' deyince hemen PTT önüne git orada ATM'ye yürü ve parayı vereceğimiz numaraya yatır. Biz dolandırıcıya tuzak kurduk. Şimdi o parayı çekerken suçüstü yakalayacağız' dediler. Ben de denileni yaptım. Para hesaba geçtikten sonra telefonu kapattılar. Bir daha da ulaşamadım. Bir kez daha dolandırıldığımı anlayınca hemen polise gidip şikayetçi oldum. Para S.A. adında birinin hesabına Bursa ilinde bir ilçeye gitmiş. Polisten bu bilgiye ulaştım."

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'AKLIMA GELDİKÇE KENDİMİ PARÇALAYASIM GELİYOR'

Yaşadığı dolandırıcılık olayından sonra 'Paranı geri alırız' diyen çok sayıda kişiye de para kaptıran ve 100 bin lira dolayında parasını kaybeden Mehmet Duvar, yine dolandırıcıların hedefi olmasından dolayı üzüldüğünü, "Bir insan aynı delikten iki kez yılana elini ısırtmaz' derler ama ben akıllanmadım. Bu adamlara nasıl kandım hala kendim bile inanamıyorum. O kadar borcum varken şimdi 15 bin lira ve faizi de üstüme yük olarak bindi. Ayda 1500 lira taksitle bu parayı bankaya geri ödeyeceğim. Ben akıllanmam. Aklıma geldikçe kendimi parçalayasım geliyor" dedi.

EŞİNİN HENÜZ HABERİ YOK

Daha önceki olay nedeniyle araları açılan ve 3 yıldır konuşmadıkları eşinin son olandan henüz haberinin olmadığını, öğrendiği takdirde aralarının daha da bozulacağını söyleyen Mehmet Duvar, "Çok üzgünüm" dedi.

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