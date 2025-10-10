Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon lira haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen dönerci işletmecisi, kapı önünde üzerinde tehdit içerikli not bulunan bir zarf buldu. İşletmeci, içerisinde 'Selamünaleyküm, ben Y.K. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda iş yerlerini ve sahiplerini kurşunladık. Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içerisinde 3 milyonu hazırlayın. Sizi aradığım vakit para hazır olsun. Size vereceğim IBAN'a transfer yapacaksınız. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım. Yaşasın şeriat' yazılı mektupla şikayetçi oldu.