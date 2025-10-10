Yeni Şafak
Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon lira haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı

Dönerciden tehdit mektubu ile 3 milyon lira haraç isteyen 2 şüpheli tutuklandı

16:3710/10/2025, Cuma
DHA
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Diyarbakır'da dönerci işletmesine tehdit mektubu bırakıp, 3 milyon TL haraç isteyen 2 şüpheli, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin eski çalışan olduğu tespit edilirken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Sabah iş yerine gelen dönerci işletmecisi, kapı önünde üzerinde tehdit içerikli not bulunan bir zarf buldu. İşletmeci, içerisinde 'Selamünaleyküm, ben Y.K. Türkiye'nin çeşitli illerinde çok sayıda iş yerlerini ve sahiplerini kurşunladık. Size 3 milyon ceza kestim. Bir hafta içerisinde 3 milyonu hazırlayın. Sizi aradığım vakit para hazır olsun. Size vereceğim IBAN'a transfer yapacaksınız. Bugün bacağına sıktım, yarın kafana sıkacağım. Yaşasın şeriat' yazılı mektupla şikayetçi oldu.


İTİRAF ETTİLER

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, iş yeri ve çevresindeki 60 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Çalışma sonucu mektubu yazanın, 4 ay önce işten çıkarılan eski çalışan M.Ç. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan M.Ç., mektubu kendisinin yazdığını, olay günü arkadaşı Y.B. ile birlikte hareket ettiğini itiraf etti. Y.B. de ifadesinde M.Ç. ile birlikte olduğunu kabul etti. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı. Diğer yandan tehdit mektubunun bırakıldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.




#dönerci
#tehdit
#haraç
