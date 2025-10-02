Diyarbakır’da kuyumculara silahlı saldırı: 100 bin dolar haraç istediler

Mesajda, "Dün gece durumun mahiyetinden dolayı tatsız hadiseler yaşandı. Benzer vakaların yaşanmaması için 100 bin dolar ödemenizi bir an önce yapmanızı temenni ediyoruz. Yapacağınız ödemeden sonra diğer meslektaşlarınız gibi sizin de can ve mal güvenliğiniz, yapılanmamız tarafından koruma altına alınacaktır" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Son birkaç ay içinde özellikle Kuruçeşme bölgesi merkezli olmak üzere iş yerlerimize yönelik gece veya sabaha karşı gerçekleşen saldırı tarzında olaylar yaşanmıştır. Bu saldırılar genellikle motosiklet veya bisiklet kullanan kişi/kişilerce iş yerlerinin kurşunlanması şeklinde tekrarlanmıştır. Ayrıca esnafımızdan birine yönelik olarak yabancı uyruklu bir numaradan gönderildiği tespit edilen bir tehdide de rastlanmıştır. Söz konusu şüpheli mesajda mağdur esnafa '100 bin dolar ödeme yapınız' şeklinde şantaj/tehdit içeriği bulunmuştur. Bu tür tehdit ve şantaj girişimleri, iş yerlerimizdeki güvenlik kaygılarını daha da artırmakta ve esnafımız üzerinde psikolojik baskı oluşturmaktadır. Odamız, bu olayların ortaya çıkmasından itibaren emniyet birimlerimizle koordineli olarak hareket etmiş, tüm gerekli bilgi ve belge paylaşımını sağlamıştır" denildi.