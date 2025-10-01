Adana’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi tabanca ile ateş açarak 4 kişiyi yaraladı.