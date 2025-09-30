Eski eşini üç gün boyunca takip edip defalarca bıçaklayarak öldürmüştü: Ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

"Göz yaşlarımı yerde bırakmayın"





Sanık Abdülkadir Kocaoğlu, SEGBİS üzerinden katıldığı duruşmada son sözünde pişmanlığını dile getirerek, "Avukatların beyanına katılıyorum, pişmanım, kanun önünde hata yaptım, bir insanın ölümüne sebep oldum, vicdan azabı yaşıyorum, kişi sevdiğim insan olunca daha çok katlanıyor. Sürekli devamlı aldatıldım, bunun acısını çok yaşadım, bir erkek olarak yapılmayacak şeylerle karşılaştım, hakkımı göz yaşlarımı yerde bırakmayın. Çok acı çektim, çektiğim acıları bir ben bir Allah biliyor" dedi.





Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Abdülkadir Kocaoğlu’nun "tasarlayarak kasten öldürme" ve "kadına karşı tehdit" suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.