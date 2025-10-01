Yeni Şafak
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı

1/10/2025, Çarşamba
DHA
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bağcılar'da 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde seyir halindeki otomobile motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde hareket halindeki bir otomobile, kimliği belirsiz motosikletli şüpheliler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda araçta bulunan 2 kişi yaralandı.


Olay saat 21.00 sıralarında 100. Yıl Mahallesi Barbaros Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletle caddeye giren kimliği belirsiz 2 şüpheli, caddede seyir halinde olan 34 DSK 746 plakalı otomobile ateş açtıktan sonra kaçtı. Yaralanan otomobil sürücüsü, aracı durdurdu. Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Olayda yaralanan sürücü ve yanındaki kişi sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.



