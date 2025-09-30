Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Evcil hayvanıyla markette alışveriş yapıyordu: Aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı

Evcil hayvanıyla markette alışveriş yapıyordu: Aldığı yumruk darbesiyle yere yığıldı

22:2730/09/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'da bir kadın, markette evcil hayvanıyla alışveriş yaptığı sırada bir erkekle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli, kadına yumruk attı. Kadın, aldığı darbeyle yere yığılırken şüpheli ise marketten kaçtı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesindeki bir markette evcil hayvanıyla alışveriş yapan G.A. isimli kadın ile bir erkek müşteri arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada erkek müşteri bilinmeyen bir nedenle G.A.'ya yumruk attı. Saldırı anı marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yumruk atıp kaçtı

Olay saat 12.00 sıralarında Cennet Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Markette evcil hayvanı ile alışveriş yapan G.A., yanına gelen ismi öğrenilemeyen bir erkek ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine erkek şüpheli G.A.'ya yumruk attı. Aldığı darbe sonrası G.A. yere düşerken, şüpheli marketten kaçtı. Darbedilen G.A., polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırı anı kamerada

Yaşanan saldırı marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şüpheli erkeğin G.A'nın yanına yaklaştığı ve tartışma sırasında yumruklu attığı anlar yer alıyor.



#İstanbul
#Küçükçekmece
#Market
#Darp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KOSGEB 2025 girişimci desteği: KOSGEB başvuruları ne zaman? Başvuru şartları neler? 36 ay geri ödemesiz 1,5 milyon TL kredi