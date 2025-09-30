Ümraniye'de 'pankartlı tehdit' şüphelileri yakalandı

İstanbul Ümraniye'de Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binaya asılan tehdit içerikli pankartla ilgili çalışma başlatıldı. Pankartın yurt dışında bulunan E. Ö. tarafından organize edildiği, 6 kişinin ise pankartı astığı belirlendi.
Ümraniye’de astıkları pankart ile tehditte bulunan 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Halk arasında korku ve paniğe sebep olmak amacıyla tehdit' suçundan adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ümraniye Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir binaya asılan tehdit içerikli pankartla ilgili çalışma başlattı. 'Halk arasında korku ve panik oluşturmak' ve 'Kamu düzenini zedelemek' amacıyla pankartı astığı değerlendirilen şüphelilerin kimliği belirlendi.