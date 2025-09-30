Ankara'da trafikte tartıştıkları kişilerin aracına baltayla saldıran baba ve oğula 3 yıl 9 ay hapis cezası

Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar baba Veysel ve oğlu Turgay Keskin katıldı.

Mahkeme heyeti başkanı, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıklara söz verdi.

Sanık Veysel Keskin, çok pişman olduğunu, müştekileri tanımadığını belirterek, tahliyesini istedi.

Sanık Turgay Keskin ise olayın sinir anına denk geldiğini, pişman olduğunu söyleyerek tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti başkanı beyanların ardından esasa ilişkin görüşünü açıklaması için cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, sanıklar Turgay Keskin ve Veysel Keskin'in silahla tehdit eylemini gerçekleştirdiği, deliller ve ifadelerle suçun sabit olduğu gerekçesiyle "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan cezalandırılmalarını ve tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

Beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların "silahla tehdit" suçundan ayrı ayrı 3'er yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırılmalarına ve tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

İddianameden

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 1 Ağustos'ta meydana gelen olayda, şüpheli Veysel ve oğlu Turgay Keskin, trafikte tartıştıkları Alperen Y. ve Emirhan K'nin bulunduğu araca saldırmıştı.

Olay yerinden kaçan şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri ile Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüpheliler Veysel ve Turgay Keskin hakkında düzenlenen iddianamede, her iki şüphelinin de suçun işlenişinde ortak hakimiyetleri olduğu ve "müşterek fail" kabul edildiği belirtilerek, Veysel Keskin'in aracı müştekilerin önüne kırarak durdurduğu, araçtan indikten sonra camı kırmak amacıyla yumruk attığı, ardından oğlu Turgay Keskin'i baltayı alması için yönlendirdiği anlatılıyordu.

Baba ve oğlunun "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçundan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyordu.












