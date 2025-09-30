Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi trafik kilitlendi: Tır sürücüsü yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi trafik kilitlendi: Tır sürücüsü yaralandı

15:4630/09/2025, Salı
AA
Sonraki haber

Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde taksi ile tırın karıştığı kaza trafiği kilitledi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda taksinin çarpmasıyla kontrolden çıkan tır devrildi. Kaza sonrası uzun araç kuyrukları oluştu, trafik havadan görüntülendi. Tırın sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edirne istikametinde ilerleyen 34 MIL 075 plakalı tıra arkadan bir taksi çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden tır şoförü B.B., aracıyla bariyerlere çarparak devrildi.

 İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan tır şoförü büyük şok yaşarken, takside bulunan sürücü ve yolcular da kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.







Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu’nun Edirne istikametinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik dron ile görüntülenirken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.





#kuzey marmara otoyolu
#tır
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ehliyet yenileme son tarih açıklaması geldi: Yeni ehliyet için süre uzatılacak mı?