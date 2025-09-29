Yeni Şafak
Tır karşı şeride geçti: Zincirleme kazada ölü ve yaralılar var

18:0229/09/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.
Manisa'da seyir halindeki tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine otomobil çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa-Akhisar kara yolunun Şehzadeler ilçesi Karaağaçlı Mahallesi'nde seyreden tır, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyonetle çarpıştı.

Çarpışma sonrası duran tırın dorsesine, Mehmet Semet'in kullandığı 45 AVV 892 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Semet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, Semet'in kullandığı otomobilde bulunan eşi Füsun Semet ile bir diğer yaralı, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Füsun Semet'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen araçlardaki kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor.



#Manisa
#Zincirleme trafik Kazası
#Şehzadeler
