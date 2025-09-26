Manisa’daki tır faciasında yaralanan polisten acı haber

Manisa’nın Salihli ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 49 yaşındaki Polis Memuru Osman Yaman, düzenlenen törenle toprağa verildi.





Kaza, dün sabah saatlerinde İzmir-Ankara kara yolu Salihli Sarıpınar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ankara istikametinden İzmir yönüne giden Şah İsmail T. idaresindeki 34 GLH 876 plakalı tır, aynı yönde seyir halinde bulunan Muhammed Nedir’in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Ardından bariyerlere çarpan tır, Ahmet T.’nin (54) kullandığı 07 VJN 72 plakalı otomobile ve görev başındaki polis memuru Osman Yaman’a çarptıktan sonra Sarıpınar Köprüsü’nden uçtu. Tır, park halindeki iki özel halk otobüsü ile bir taksinin üzerine düştü.





Feci kazada elektrikli bisiklet sürücüsü Muhammed Nedir hayatını kaybederken, Polis Memuru Osman Yaman ve tır şoförü Şah İsmail T. yaralandı. İlk müdahalesi Salihli Devlet Hastanesi’nde yapılan Yaman, ardından Manisa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi ancak doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.





Alaşehir Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği’nde görev yapan Osman Yaman için Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde tören düzenlendi.





Törene Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Salihli Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al, İlçe Emniyet Müdürü Burhan Demirkıran, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Doğukan Karaaslan, ile çevre ilçelerin kamu görevlileri ve polis memuru Osman Yaman’ın yakınları katıldı.





Polis memuru Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi

İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde düzenlenen resmi törende Yaman’ın özgeçmişi okundu. Tören, Salihli Müftüsü Ali Çebi tarafından okunan duanın ardından sona erdi.





Polis memuru Yaman’ın naaşı baba ocağında helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılınmak üzere Güneş Camisi’ne getirildi. Rafet-Güllü Yaman çiftinin 6 çocuğundan biri olan Yaman, kılınan cenaze namazının ardından Karaağaç Mezarlığı’nda toprağa verildi.







