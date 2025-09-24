Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Babaannesinin emekli parasını harcayan gencin gasp yalanını polis bozdu

Babaannesinin emekli parasını harcayan gencin gasp yalanını polis bozdu

12:1424/09/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra gasbedildiğini iddia etti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra gasbedildiğini iddia etti

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşanan olayda, babaannesinin emekli maaşını çektikten sonra gasbedildiğini iddia eden gencin yalan söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.T. (23), babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çekerek eve götürmek üzere yola çıktı. Sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını, telefonunun ve cebindeki paranın gasbedildiğini öne sürdü. Olay sırasında yere düşerek yaralanan genç, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.


Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen S.T.’nin beyanları üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı. Ancak yapılan araştırmalar ve gencin çelişkili ifadeleri sonucu olayın gerçek olmadığı anlaşıldı.


S.T., polis sorgusunda gasp iddiasını uydurduğunu itiraf etti. Gencin, babaannesinin maaşının bir kısmını harcadığı ve bunu gizlemek için yalan söylediği belirlendi.



#Bursa
#İnegöl
#gasp
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev kadınlarına emeklilik ne zaman, başvuru şartları neler? Devlet desteğinde yaş sınırı ve çocuk sayısı detayı