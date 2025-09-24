Babaannesinin emekli parasını harcayan gencin gasp yalanını polis bozdu

Olay, dün akşam saat 23.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre S.T. (23), babaannesinin emekli maaşını bankamatikten çekerek eve götürmek üzere yola çıktı. Sokakta yürürken kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradığını, telefonunun ve cebindeki paranın gasbedildiğini öne sürdü. Olay sırasında yere düşerek yaralanan genç, çağrılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.





Tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürülen S.T.’nin beyanları üzerine polis geniş çaplı inceleme başlattı. Ancak yapılan araştırmalar ve gencin çelişkili ifadeleri sonucu olayın gerçek olmadığı anlaşıldı.





S.T., polis sorgusunda gasp iddiasını uydurduğunu itiraf etti. Gencin, babaannesinin maaşının bir kısmını harcadığı ve bunu gizlemek için yalan söylediği belirlendi.







