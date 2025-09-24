Otomobil piyasasını yakından ilgilendiren yeni düzenleme Resmî Gazete'de yayımlandı. Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen araçlara ilave gümrük vergisi getirilirken, ABD menşeli modellere uygulanan ek vergiler kaldırıldı. Bu kararla bazı araçlarda fiyat artışı beklenirken, diğerlerinde indirim fırsatı doğacak. Peki zamlanacak ve indirim gelecek otomobiller hangileri? Hangi araçlar yeni vergilerden etkilenecek, hangileri muaf kalacak? İşte detaylar.
Yeni düzenlemeyle otomobil sektöründe dengeler yeniden şekilleniyor. Resmî Gazete’de yayımlanan karara göre, Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında olmayan ülkelerden ithal edilen araçlara ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu adım, özellikle ithal araçlarda fiyat artışını gündeme getirdi. Peki, hangi markalar zam görecek, hangileri mevcut fiyatlarını koruyacak? İşte yeni gümrük vergisi düzenlemesi sonrası fiyatının düşmesi ve artması beklenen otomobil modelleri.
Yeni gümrük vergisi oranı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, içten yanmalı ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar ek vergi, plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için ise yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.
Gümrük vergisinden hangi ülkeler etkilenecek?
AB ülkeleri ve STA kapsamında olan 24 ülke bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Böylece Türkiye pazarındaki marka ve modellerin yaklaşık yüzde 80-85’i fiyat değişikliğinden muaf olacak. Ancak Japonya, Güney Amerika ve bazı Asya ülkelerinden gelen otomobillerde vergi artışı fiyatlara doğrudan yansıyacak.
Gümrük vergisi düzenlemesi ile zamlanacak modeller hangileri?
Yeni vergi düzenlemesinden etkilenecek ve fiyat artışı beklenen bazı modeller:
Toyota: Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado
Honda: Civic (Tayland), Jazz, HR-V, CR-V
Nissan: X-Trail
Volkswagen: Polo (Güney Afrika)
Audi: Q5 (Meksika)
Lexus: LBX, NX, RX, LM
Subaru: Forester, Crosstrek
Suzuki: Jimny
Hangi araçlarda fiyatlar inecek? İndirim beklenen modeller
Vergi avantajı sayesinde bazı Çin ve Asya menşeli modellerde ise indirim beklentisi öne çıkıyor. İndirime girmesi öngörülen araçlar:
Chery: Omoda 5, Tiggo 7, Tiggo 8
MG: MG7, MG HS
SWM: G01, G01F, G03F, G05 PRO