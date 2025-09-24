Yeni gümrük vergisi oranı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, içten yanmalı ve hibrit (plug-in hariç) otomobiller için yüzde 25 veya minimum 6 bin dolar ek vergi, plug-in hibrit otomobiller için yüzde 30 veya minimum 7 bin dolar, elektrikli otomobiller için ise yüzde 30 veya minimum 8 bin 500 dolar ek mali yükümlülük uygulanacak.