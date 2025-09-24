Yeni Şafak
Küresel Gazze Hareketi Türkiye: ALMA teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaşıyor

24/09/2025, Çarşamba
G: 24/09/2025, Çarşamba
Küresel Sumud Filosu'ndaki tekneler dronlar tarafından takip ediliyor.
Küresel Gazze Hareketi'nin Türkiye resmi hesabı Alma teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaştığını açıkladı. Birkaç saat boyunca alçak irtifada artan drone faaliyeti endişe oluşturdu. Filodaki yolcular uyandırıldı ve can yeleklerini giymeleri istendi. Bazı teknelere ise havadan barut kokulu bir madde bırakıldı.

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, teknelerin yakınlarında kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini açıklamıştı. Son yapılan açıklamada
"ALMA teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaşıyor. Birkaç saat boyunca alçak irtifada artan drone faaliyeti endişe yaratıyor. Filodaki yolcular uyandırıldı ve can yeleklerini giymeleri istendi. Bazı teknelere havadan barut kokulu bir madde bıraktılar"
ifadeleri kullanıldı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'tan yola çıkan gemiler 17 Eylül'de İtalya'nın Sicilya adası açıklarına ulaşarak buradan yola çıkan diğer gemilerle bir araya geldi.

Halihazırda 6 gemi Sicilya'da, 6 gemi de Yunanistan'ın Değirmenlik (Milos) adasında bulunuyor. Geri kalan 39 gemi ise Girit yönünde ilerliyor.

Toplam 51 gemiden oluşan filonun Gazze'ye yaklaşık 1250 kilometre mesafesi kalmış durumda.

Gemilerin Eylül ayının sonlarına doğru Gazze Şeridi açıklarına ulaşması bekleniyor.

Sumud: Kararlılık, sarsılmaz azim

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.



