"ALMA teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaşıyor. Birkaç saat boyunca alçak irtifada artan drone faaliyeti endişe yaratıyor. Filodaki yolcular uyandırıldı ve can yeleklerini giymeleri istendi. Bazı teknelere havadan barut kokulu bir madde bıraktılar"

"ALMA teknesinin üzerinde 15'ten fazla drone dolaşıyor. Birkaç saat boyunca alçak irtifada artan drone faaliyeti endişe yaratıyor. Filodaki yolcular uyandırıldı ve can yeleklerini giymeleri istendi. Bazı teknelere havadan barut kokulu bir madde bıraktılar"

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, teknelerin yakınlarında kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini açıklamıştı. Son yapılan açıklamada

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, teknelerin yakınlarında kaynağı belirsiz dronlar görüldüğünü ve kendilerini takip ettiğini açıklamıştı. Son yapılan açıklamada

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı; Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarını ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın, bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.