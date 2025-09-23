Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Yeni Şafak gazetesi yazarı Ersin Çelik Girit açıklarına ulaştıklarını söyledi: Bütün teknelerde nöbet tutuluyor

"O yüzden bütün teknelerde nöbet tutuluyor. Bu dronlar çok yukarıda, teknelere yakın uçmuyorlar ama ışıklarından anlaşılıyor. Burası göçmen kaçakçılarının da kullandığı bir rotaymış. Dolayısıyla dronlar Avrupa Gözlem Ofisinin de olabilirmiş ama daha önce bu ablukayı kırmak için bireysel yola çıkan tekneler de gözlemlendiği için yine de teyakkuz haline geçiliyor."