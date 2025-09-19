Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: Hazırlıklar tamam yola çıkıyoruz

Çelik, "Bütün hazırlıklar tamamlandı. Kaptanımız da son uyarılarını yapıyor." dedi. Hareket ettikten sonra onları bekleyen fırtınanın hala devam ettiğini ancak hafiflediğini aktaran Çelik, "Bazı tekneler yetersiz görüldüğü için filodan çıkarılabilir çünkü bu uzun bir yolculuk olacak. Sert bir yolculuk olacak. Bu yolculuğa da uygun deniz araçlarının olması gerekiyor. Ama biz bir filo olarak Allah nasip ederse Gazze'ye doğru yola koyulacağız" dedi.