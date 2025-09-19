Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: Hazırlıklar tamam yola çıkıyoruz

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin ile dayanışmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan ve Tunus'tan dahil olacak olan gemiler yola çıktı. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeler aktardı. Çelik, Sumud Filosu'ndaki tüm hazırlıkların tamamlandığını ve Gazze'ye doğru yola çıkacaklarını duyurdu.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yola çıkan 44 ayrı ülkeden yola çıkan katılımcının olduğu Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube kanalında katıldığı canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
Çelik, Tunus'tan gelmesini bekledikleri gemilerin de filoya katıldığını ve artık Gazze'ye doğru yola çıkacaklarını söyledi.
"Bütün hazırlıklar tamam"
Çelik, "Bütün hazırlıklar tamamlandı. Kaptanımız da son uyarılarını yapıyor." dedi. Hareket ettikten sonra onları bekleyen fırtınanın hala devam ettiğini ancak hafiflediğini aktaran Çelik, "Bazı tekneler yetersiz görüldüğü için filodan çıkarılabilir çünkü bu uzun bir yolculuk olacak. Sert bir yolculuk olacak. Bu yolculuğa da uygun deniz araçlarının olması gerekiyor. Ama biz bir filo olarak Allah nasip ederse Gazze'ye doğru yola koyulacağız" dedi.