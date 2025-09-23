Ersin Çelik köşe yazısında "Yolculuğun ne zaman biteceğine dair kesin bir tarih veremiyoruz. Şu an Yunanistan’ın Girit adası açıklarındayız ve ikmal noktasına yaklaşık 20 saatlik bir mesafedeyiz. Planımız net: Girit'te durmayacağız. Sadece lojistik ikmal yapacağız ve orada bizleri bekleyen, Yunanistan’dan filomuza katılacak yeni yol arkadaşlarımızla gücümüze güç katacağız. Ardından hep birlikte, ambargo altındaki Gazze halkıyla kucaklaşmak üzere rotamıza devam edeceğiz. Kalan mesafeyi kaç günde kat edeceğimiz ise önce denizin koşullarına, sonra da teknelerin birbiriyle olan uyumuna bağlı. Gazze açıklarına yaklaşık 800 deniz mili uzaklıktayız. Mevcut tahminlere göre önümüzde 8-10 günlük bir seyir süresi daha var. Deniz artık evimiz gibi. Rotamız belli, amacımız net. Üzerimizdeki bakışlar ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, bizler barış ve insanlık için çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz. Gözünüz kulağınız Filo’da olsun." ifadeleri kullanmıştı.