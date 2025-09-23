Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan tarihin en geniş katılımlı deniz misyonu Küresel Sumud Filosu, umut yolculuğuna devam ediyor. Günler süren eğitimlerin ve fırtına riskinin ardından demir alan tekneler açık denizde ilerleyerek Gazze’ye doğru yol alıyor. Filo'ya İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, filodaki son gelişmeleri aktardı. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun.
Sumud Filosu İsrail’i köşeye sıkıştırdı: Aşkelon’a yanaşın yardımları Gazze’ye götürelim
İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik açıklama yaptı.
"Hamas tarafından organize edilen bu filonun amacı Hamas'a hizmet etmektir. Gemilerin aktif çatışma bölgesine girmesine ve deniz ablukasını ihlal etmesine izin verilmeyecek. Eğer filoya katılanların gerçek arzusu Hamas'a hizmet etmekten ziyade insani yardım ulaştırmaksa, gemiler Aşkelon Marinası'na yanaşarak yardımları orada boşaltacak ve yardımlar oradan koordineli bir şekilde derhal Gazze Şeridi'ne aktarılacak.
Kaç günde varılacak?
Küresel Sumud Filosu
Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.
İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.
Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti
Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.
Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.
Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.