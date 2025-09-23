Yeni Şafak
Küresel Sumud Filosu'ndan Ersin Çelik aktardı: İsrail pazarlık yapmak istiyor

Küresel Sumud Filosu'ndan Ersin Çelik aktardı: İsrail pazarlık yapmak istiyor

10:1823/09/2025, Salı
G: 23/09/2025, Salı
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Küresel Sumud Filosu'ndaki son durumu anlattı
Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Küresel Sumud Filosu'ndaki son durumu anlattı

Gazze’deki ablukayı kırmak için yola çıkan tarihin en geniş katılımlı deniz misyonu Küresel Sumud Filosu, umut yolculuğuna devam ediyor. Günler süren eğitimlerin ve fırtına riskinin ardından demir alan tekneler açık denizde ilerleyerek Gazze’ye doğru yol alıyor. Filo'ya İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, filodaki son gelişmeleri aktardı. Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun.

Küresel Sumud Filosu, umut yolculuğuna devam ediyor. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, filodaki son gelişmeleri aktardı.

Sumud Filosu İsrail’i köşeye sıkıştırdı: Aşkelon’a yanaşın yardımları Gazze’ye götürelim

İsrail Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne uyguladığı ablukayı kırmayı ve bölgeye insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu’na yönelik açıklama yaptı.


Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Hamas tarafından organize edilen bu filonun amacı Hamas'a hizmet etmektir. Gemilerin aktif çatışma bölgesine girmesine ve deniz ablukasını ihlal etmesine izin verilmeyecek. Eğer filoya katılanların gerçek arzusu Hamas'a hizmet etmekten ziyade insani yardım ulaştırmaksa, gemiler Aşkelon Marinası'na yanaşarak yardımları orada boşaltacak ve yardımlar oradan koordineli bir şekilde derhal Gazze Şeridi'ne aktarılacak.

Kaç günde varılacak?

Ersin Çelik köşe yazısında "Yolculuğun ne zaman biteceğine dair kesin bir tarih veremiyoruz. Şu an Yunanistan’ın Girit adası açıklarındayız ve ikmal noktasına yaklaşık 20 saatlik bir mesafedeyiz. Planımız net: Girit'te durmayacağız. Sadece lojistik ikmal yapacağız ve orada bizleri bekleyen, Yunanistan’dan filomuza katılacak yeni yol arkadaşlarımızla gücümüze güç katacağız. Ardından hep birlikte, ambargo altındaki Gazze halkıyla kucaklaşmak üzere rotamıza devam edeceğiz. Kalan mesafeyi kaç günde kat edeceğimiz ise önce denizin koşullarına, sonra da teknelerin birbiriyle olan uyumuna bağlı. Gazze açıklarına yaklaşık 800 deniz mili uzaklıktayız. Mevcut tahminlere göre önümüzde 8-10 günlük bir seyir süresi daha var. Deniz artık evimiz gibi. Rotamız belli, amacımız net. Üzerimizdeki bakışlar ne kadar yoğunlaşırsa yoğunlaşsın, bizler barış ve insanlık için çıktığımız bu yoldan dönmeyeceğiz. Gözünüz kulağınız Filo’da olsun." ifadeleri kullanmıştı.

Küresel Sumud Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Sumud Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.


İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta dron saldırısı düzenlenmişti

Tunus'ta bulunan Küresel Sumud Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.


Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.


Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.



