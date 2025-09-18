Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: İlk buluşma gerçekleşti

Global Sumud Filosu'na İtalya’dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, filonun yağmur ve fırtınaya rağmen Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yoluna devam ettiğini vurgulayarak son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve İsrail'in uyguladığı ambargoyu delmek amacıyla yola çıkan 44 ayrı ülkeden yola çıkan katılımcının olduğu Global Sumud Filosu'na İtalya'dan katılan Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube kanalında katıldığı canlı yayında son gelişmeleri aktardı.
Çelik, herkesin merak ettiği dört ülkedeki limanlardan demir alan Sumud Filosu'nun İtalya açıklarında yağmur ve fırtınaya rağmen yoluna devam edeceğini vurguladı.
İlk buluşma gerçekleşti: 800 aktivist Gazze yolunca
"48 gemi olarak 800'e yakın aktivist Gazze yolculuğuna devam ediyor. Bugün artık son hazırlıklar yapılıyor. Barcelona'dan gelen ve ardından Tunus'ta saldırıya uğrayan ekipte bize dahil oldu. İlk buluşma gerçekleşti diyebiliriz. Arından Yunanistan ekibi dahil olacak."
"Gazze'dekileri her gün daha iyi anlıyoruz"
"Bildiğin yontuyor şu anda deniz ve Gazze seferi. Bizi yonta yonta Gazzelileri daha iyi anlamaya başladık. Yani çürümüş bir meyvenin ne kadar kıymetli olduğunu biz burada gördük. Gazze'de insanlar açlıktan artık yerdeki yemekleri topluyorlar ya. Yani bunu burada ben çok net anladım. Daha da anlayacağız. Daha da içselleştireceğiz. Daha da terbiye olacağız. Allah nasip ederse de önümüzdeki saatlerde artık Gazze yolunda olacağız ve biz o sefere çıktık diyeceğiz."