Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: Fırtınaya rağmen devam edeceğiz

Sicilya Adası’nın en uç noktasındaki Portopalo Limanı açıklarında buluşma için gün sayan Sumud Filosu'nun İtalya ekibinin Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube canlı yayınında son bilgileri aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kara harekâtına başladı; tankların girdği, savaş uçaklarının ağır bombardıman düzenlediği; sivil altyapı ve yerleşim alanları hedef alınıyor; yardım bekleyen siviller de dahil olmak üzere ağır kayıplar bildiriliyor. Son 24 saatte Gazze’de sadece hastanelerde 34 sivil hayatını kaybetti.