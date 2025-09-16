Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: Fırtınaya rağmen devam edeceğiz

Ersin Çelik Sumud Filosu'ndaki son gelişmeleri aktardı: Fırtınaya rağmen devam edeceğiz

Nisa Nur Çavuşoğlu
Nisa Nur Çavuşoğlu
09:5316/09/2025, الثلاثاء
G: 16/09/2025, الثلاثاء
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sumud Filosu Gazze yolunda
Sumud Filosu Gazze yolunda

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kırmak ve Filistin ile dayanışmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan ve Tunus'tan dahil olacak olan gemiler yola çıktı. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, son gelişmeler aktardı.



Sicilya Adası’nın en uç noktasındaki Portopalo Limanı açıklarında buluşma için gün sayan Sumud Filosu'nun İtalya ekibinin Akdeniz açıklarındaki bekleyişi sürüyor. Yeni Şafak İnternet Yayın Yönetmeni Ersin Çelik, Yeni Şafak YouTube canlı yayınında son bilgileri aktardı.

İsrail soykırımını karaya taşıdı

İsrail ordusu, Gazze kentinde kara harekâtına başladı; tankların girdği, savaş uçaklarının ağır bombardıman düzenlediği; sivil altyapı ve yerleşim alanları hedef alınıyor; yardım bekleyen siviller de dahil olmak üzere ağır kayıplar bildiriliyor. Son 24 saatte Gazze’de sadece hastanelerde 34 sivil hayatını kaybetti.

BM Filistin Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu, İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını bildirerek tüm ülkeleri bunu durdurma yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı



#Global Sumud Flotilla
#Sumud
#İtalya
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekliye Beklenen Zam Tablosu Açıklandı: İşte 2026 Ocak Emekli, Memur ve Asgari Ücret Artışları