Manisa'da feci kaza: Beş kişi olay yerinde hayatını kaybetti

00:2729/09/2025, Pazartesi
Kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Manisa'da İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobil, kamyonetle çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan beş kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan altı kişi de yaralandı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İzmir-Ankara D300 Karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında karşı şeride geçen otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen kazada otomobilde bulunan 5 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, kamyonette bulunan 6 kişi ise yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.



