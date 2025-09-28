Olay, 26 Eylül 2025’te meydana geldi. Esenboğa istikametinde ilerleyen 06 FAF 793 plakalı otomobil sürücüsü, elinde sopa ile diğer araç sürücülerini tehdit etti. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, sürücünün E.Ç. olduğunu belirledi. Yakalanan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerince idari para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. E.Ç. hakkında ayrıca ‘Trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçundan adli işlem başlatılırken, savcılık tarafından gözaltı kararı verildi.