Sarıyer’de cip bir evin bahçesine uçtu

'ÖLÜM OLDUKTAN SONRA MI GELİP ÇÖZÜM BULACAKLAR'





Adreste sürekli kazaların yaşandığını belirten Netice Akpınar, "Yirmi beşinci oldu bu olay, biz belediye de başvurduk, kaymakamlığa da başvurduk her yere başvurduk ama bir türlü bir çözüm bulunamadı. En son bir araç aşağı uçtu, bu yirmi beş kere oldu. Daha ne kadar böyle yaşayacağız? Her gün bunu yaşıyoruz. Ölüm olduktan sonra mı gelip çözüm bulacaklar? Bize, ‘yolu taşla kapatın araçlar geçmesin’ diyerek bizden çözüm bulmamızı bekliyorlar, biz onlardan beklerken. Bu saat olmuş bir allahın kulu gelmedi...