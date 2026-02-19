Yeni Şafak
Drift görüntüsünü paylaştı cezadan kaçamadı

00:2019/02/2026, Perşembe
DHA
Drift atan sürücüye para cezası ve ehliyet yaptırımı uygulandı.
Drift atan sürücüye para cezası ve ehliyet yaptırımı uygulandı.

Hatay’da otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anlara ait görüntüleri sosyal medyada paylaşınca yakalandı. Şikayetler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüye 58 bin 217 lira para cezası uygularken ehliyetine de 2 ay süreyle el koydu.

Hatay’da otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlara ait çekilen görüntüyü sanal medya hesabından paylaşan sürücüye 58 bin 217 lira para cezası uygulandı.

Antakya ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafiği tehlikeye düşüren F.M., bu anlara ait çekilen görüntüyü sanal medya hesabından paylaştı. Sanal medya kullanıcılarının şikayeti üzerine Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Emniyet güçleri, drif atan sürücüye Karayolları Trafik Kanunu uyarınca 58 bin 217 lira para cezası uyguladı. Ayrıca F.M.'nin ehliyetine 2 ay süreyle el konuldu.



#Hatay
#Drift
#Trafik
#Ceza
