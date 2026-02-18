Yeni Şafak
Hatay'da firari FETÖ hükümlüleri yakalandı

23:0918/02/2026, Çarşamba
DHA
İki firari hükümlü cezaevine gönderildi.
Hatay’da polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu FETÖ/PDY üyeliğinden hapis cezası bulunan iki firari yakalandı. Hakkında 4 yıl 2 ay ve 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. Operasyon, aranan kişilere yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.

Hatay'da FETÖ/PDY üyesi olmak suçundan hapis cezasıyla aranan firari B.T. ve S.K., polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında FETÖ/PDY üyesi olmaktan hakkında kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan B.T. ile yine aynı suçtan 2 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan S.K., yakalandı. FETÖ/PDY hükümlüsü iki firari, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.



#Hatay
#FETÖ
#Firari
