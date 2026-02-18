Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hatay
Heyelanla birlikte evleri altında gün yüzüne çıktı: Mahalleli heyecanlandı: Çocukken girmiştik korkumuzdan kaçmıştık

Heyelanla birlikte evleri altında gün yüzüne çıktı: Mahalleli heyecanlandı: Çocukken girmiştik korkumuzdan kaçmıştık

12:5418/02/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Hatay’da şiddetli yağışla birlikte yaşanan heyelanın ardından evlerin altında yer alan mağara açığa çıktı. Mahalle sakinleri mağaranın geçmişte de bilindiğini fakat heyelanla birlikte önünün açıldığını söylediler.

Meteorolojinin yağışlı hava uyarısında bulunduğu Hatay’da yağış zaman zaman etkisini hissettirmeye devam ediyor. Şiddetli yağışla birlikte İskenderun ilçesine bağlı Yıldırımtepe Mahallesi’nde heyelan yaşandı.

Heyelanla birlikte toprakta kayma yaşandı ve kayalar su kanalına uçtu. Olayda yaralanan olmazken mahalleli tarafından var oldukları bilinen mağaralar da gün yüzüne çıktı. Mahallede bulunan evlerin altında yer alan mağara vatandaşlarda merak uyandırdı.


"Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık"


Mahalle sakinlerinden Hayrettin Çelik, mağarayı çocukluk yaşlarında keşfettiğini belirterek, "Bizim çocukluğumuzdan beri bu mağaralar var. Yağmur sonrası akıntıyla bayağı kaya düştü aşağı. Burada büyük bir kaya vardı ve kanal yapılınca yıkmışlardı. Ardından böyle kalmıştı. Derin 2 mağara var, çocukken girmiştik ama şu an giremiyoruz. Önü açıktı, kayalar duruyordu ama heyelanla kayalar aşağı düştü. Biz çocukken merakımızdan girmiştik, bayağı ilerlemiştik ve korkumuzdan kaçmıştık. 2 mağaramız var, sonu yok gidebildiği kadar gidiyor" dedi.


#Hatay
#Mağara
#Hayrettin Çelik
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Mersin kura sonuçları açıklandı: 500 bin sosyal konut kazananlar isim listesi