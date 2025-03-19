DSP lideri Aksakal'dan İmamoğlu'na gözaltına ilk tepki

"Rüşvet ve terör örgütü ile iltisaklı suçların iddia edildiği soruşturmanın olabilecek en kısa sürede sonuçlandırılması demokrasimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Sükunet ve sabırla hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde tezahürüne katkı koyacak bir yaklaşım içerisinde olmak demokratik ve erdemli bir yaklaşım olacaktır."