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DSP lideri Aksakal'dan İmamoğlu'na gözaltına ilk tepki

DSP lideri Aksakal'dan İmamoğlu'na gözaltına ilk tepki

14:0619/03/2025, Çarşamba
AA
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Önder Aksakal - Ekrem İmamoğlu
Önder Aksakal - Ekrem İmamoğlu

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İBB soruşturmasıyla ilgili olarak, "Hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesine katkı sağlamak için sükunet ve sabırla yaklaşmak, demokratik ve erdemli bir tutum olacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, ABD öncülüğünde, İsrail'in taşeronluğunda, PKK ve benzeri terör örgütlerinin tetikçiliğinde yeni işgal stratejilerinin yürütüldüğüne dikkati çekti.


ABD'nin Orta Doğu'yu şekillendirme projesinin zaman zaman duraksamalar yaşasa da arzulanan sonuca doğru yürüdüğüne işaret eden Aksakal, "Dünyanın en önemli yer altı kaynaklarının ve jeopolitik konumunun bulunduğu bu topraklar, neredeyse dünya kurulduğundan bu yana paylaşım savaşlarının merkezi olmuştur. Dirayetli medeniyetler ayakta kalmış, diğerleri tarihin tozlu sayfalarında kaybolup gitmişlerdir. Bugün tarih tekerrür etmektedir. ABD öncülüğünde sürdürülen bu saldırılarda en küçük zafiyet, milli bekamızın ortadan kalkması demektir ki buna kimsenin hakkı ve gerekçesi olamaz." ifadelerini kullandı.


PKK terör örgütünün iradesinin İmralı'da olmadığını, onu maşa olarak kullanan ABD'de olduğunu kaydeden Aksakal, "ABD istemediği sürece bunların silahlarını bırakmaları, silahlarını teslim etmeleri hayalden öte bir anlam ifade etmez." görüşünü savundu.


İmamoğlu açıklaması: En kısa sürede sonuçlandırılmalı


Aksakal, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da gözaltına alındığı İBB'deki "terör ve örgütlü suçlar" soruşturmalarına ilişkin,
"Rüşvet ve terör örgütü ile iltisaklı suçların iddia edildiği soruşturmanın olabilecek en kısa sürede sonuçlandırılması demokrasimiz açısından büyük önem arz etmektedir. Sükunet ve sabırla hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde tezahürüne katkı koyacak bir yaklaşım içerisinde olmak demokratik ve erdemli bir yaklaşım olacaktır."
değerlendirmesinde bulundu.



#Ekrem İmamoğlu
#Önder Aksakal
#İBB

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