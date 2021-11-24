Gündem "Dünyanın en yaşlı insanı 300 yaşında" yalanı
GÜNÜN YALANI

"Dünyanın en yaşlı insanı 300 yaşında" yalanı

Sosyal medyada, dünyanın en yaşlı insanının 300 yaşında olduğu iddia edildi. Ancak verilere baktığımız zaman, şuan yaşamakta olan en yaşlı insanın Japonya'da hayatını sürdüren Kane Tanaka

olduğu biliniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Dünyanın en yaşlı insanı 300 yaşında yalanı
300 Yaşında olduğu iddia edilen kadın

Twitter’da bir kullanıcının paylaştığı Pakistanlı bir kadının 300 yaşında olduğu iddiası şaşkınlık uyandırdı.

  • Bunu anlamamız için yapmamız gereken şey aslında çok basit.

Guinness Rekorları geçtiğimiz günlerde yaşayan en yaşlı adam için kitabını güncelledi.10 Eylül 2021’de İspanyol Saturnino de la Fuente Garcíada 112 yıl 211 günle dünyanın yaşayan en yaşlı adamı oldu. 11 Şubat 1909’da doğdu ve Kane’den altı yaş küçük.

Dünyanın en yaşlı kadını unvanıyla Guinness Dünya Rekoru’nu yıllardır elinde tutan Japon Kane Tanaka 2021 yılı itibariyle 118 yaşında.

Dolayısıyla Guinnes rekorlarının verileri bu kadar güncelken, Pakistanlı kadının 300 yaşında olduğu iddiasını gerçek dışı kabul edebiliriz.

Cezaları bozuldu

Cezaları bozuldu

Baklavacı kardeşlerin davasında yeni gelişme.
Ekmeğe zam gelecek mi?

Ekmeğe zam gelecek mi?

​TMO'dan un açıklaması: Endişeye gerek yok.
Ankara Büyükşehir Belediyesi TRTnin fiber kablolarını kesti

​Sağlık Bakanlığı: 17 ecza deposu ile 144 eczane hakkında işlem başlatıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.