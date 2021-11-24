"Dünyanın en yaşlı insanı 300 yaşında" yalanı

Twitter’da bir kullanıcının paylaştığı Pakistanlı bir kadının 300 yaşında olduğu iddiası şaşkınlık uyandırdı.

Bunu anlamamız için yapmamız gereken şey aslında çok basit.

Guinness Rekorları geçtiğimiz günlerde yaşayan en yaşlı adam için kitabını güncelledi.10 Eylül 2021’de İspanyol Saturnino de la Fuente Garcíada 112 yıl 211 günle dünyanın yaşayan en yaşlı adamı oldu. 11 Şubat 1909’da doğdu ve Kane’den altı yaş küçük.

Dünyanın en yaşlı kadını unvanıyla Guinness Dünya Rekoru’nu yıllardır elinde tutan Japon Kane Tanaka 2021 yılı itibariyle 118 yaşında.

Dolayısıyla Guinnes rekorlarının verileri bu kadar güncelken, Pakistanlı kadının 300 yaşında olduğu iddiasını gerçek dışı kabul edebiliriz.