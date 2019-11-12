Gündem Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Tastete Dünya Mirası Listesinde kayıt altına alındı
BALİKESİR

Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı

Dünyaya tanıtılan "Sındırgı Eğridere yünlü tulum peyniri", Art Of Taste’te ’Dünya Mirası Listesi’nde kayıt altına alındı. Üretici Müzeyyen Kesgin, üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğini belirterek, "Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor. Bu kültürün Dünya Mirası Listesi’ne alınması bizleri de mutlu etti" dedi.

Haber Merkezi İHA
Yağcıbediryörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere Mahallesi’nde rastlanan &quot;yünlü tulum peyniri&quot;, zor şartlarda yapılsa da uzun ömürlü olmasıyla tanınıyor.
Yağcıbediryörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere Mahallesi’nde rastlanan "yünlü tulum peyniri", zor şartlarda yapılsa da uzun ömürlü olmasıyla tanınıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi destekleri ile Berrin Onur Bal ve Neşe Aksoy Biber tarafından Balıkesir’in bütün peynir çeşitleri incelenerek, yapım aşamalarından yaşattığı kültüre kadar tüm değerleri kayıt altına alındı.

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Kitap aracılığı ile peynir dünyaya duyuruldu.

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Unutulan peynir tekrar hatırlanacak

Gastronomi dünyasının en seçkin etkinliklerinden ’Gourmand Cook Book Award’da peynir ve süt kategorisinde 12 finalist arasından birinci seçilerek alanında dünyanın en iyisi unvanına sahip olan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabında da yer alan Sındırgı Eğridere Mahallesi yünlü tulum peyniri, Art Of Taste’te ’Dünya Miras Listesi’ne kayıt altına alındı. Kitabın başarısının daha ileriye taşındığını da belgeleyen bu durum, unutulmaya yüz tutmuş peynir çeşidinin de geleceğe aktarılmasını sağlayacak.

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Yağcıbediryörük köylerinin en ünlülerinden bir olan Eğridere Mahallesi’nde rastlanan "yünlü tulum peyniri", zor şartlarda yapılsa da uzun ömürlü olmasıyla tanınıyor.

Geçtiğimiz günlerde Sındırgı Kışla Müze Han’da gerçekleşen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı tanıtımında sergilenen “yünlü tulum peyniri” gurmelerden de tam not aldı.

Peynir hazırlığı bir yıl önceden başlıyor

Eğridere Çavdar Mahallesi sakinlerinden üretici Müzeyyen Kesgin, üretim aşamasının zor olduğunu ancak diğer tulum peynirlerinden ayrılan birçok özelliğini belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • “Biz bu deriyi bir yıl önce hazırlıyoruz. Hazırladıktan sonra tuzda bastırıp bir hafta tuzda duruyor. Ondan sonra kurutup bir yıl önceye hazırlıyoruz. Adam akıllı kurutuyoruz. Kuruttuktan sonra ekim, kasım gibi bir yıl sonra ekim, kasım gibi biz bunu tekrar suya sokup ıslıyoruz. Ondan sonra yününü tarayıp tıraş yapıyoruz. Tıraştan sonra bu koyunun kuyruk tarafını dikip büzüyoruz.
  • Hava almayacak şekilde. İçinden kollarını bağlayıp deriyi ters çevirip içini dolduruyoruz. Peynirini inekten yapıyoruz. Kır ineği hiç damda yok bayırda yayılıp öyle geliyorlar. Bayırda yayılan ineklerimizden sağıp kendi sütümüzle peynir yapıyoruz. Lezzetli bir peynir oluyor, uzun sürede dayanıyor. Yapılış tekniğinin farklı olması ve lezzeti peynirimizi diğer tulum peynirlerinden ayıran özellik. Tulum peynirlerinde deri kısmı içeride kalırken biz de tam tersine yünlü kısmı içeride kalıyor. Bu kültürün Dünya Mirası Listesi’ne alınması bizleri de mutlu etti."

Önemli iki peynirden bir tanesi de Sındırgı’dan İtalya’ya gidecek.

"50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının yazarlarından Neşe Aksoy Biber ise, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Kitapta yer alan Balıkesir şehrimizin iki nadide peyniri Sındırgı Eğridere içi yünlü tulum peyniri Art Of Taste’te ’Dünya Miras Listesi’ne kayıt olma hakkına sahip oldu. Dolayısıyla bu da kitabın başarısını tamamlayan önemli bir yol başlangıcı oldu Balıkesir şehri için. Kitap dünya birinciliğini aldıktan hemen sonra gastronomi yazarı üstadımız SlowFood’un Türkiye temsilcisi Nedim Atilla Balıkesir’in iki nadide peynirini Art Of Taste’te ‘Dünya Miras Listesi’ne kayıt altına alınmasını sağladı. Bu iki nadide peyniri hem kendimiz tanıdık hem tadılmasına olanak sağladık. Hem de kitabımız aracılığı ile dünyaya duyurma şansına sahip olduk."

Balıkesir’in bütün peynir çeşitleri incelenerek, yapım aşamalarından yaşattığı kültüre kadar tüm değerleri kayıt altına alındı.

Eğridere’nin tulumu İtalya yolcusu

Mahalli değerlerin ve lezzetlerin yaşatılmasına önem veren, tanıtılması için üstün çaba sarf eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, “Bizim Eğridere kırsal mahallesinde bulunan peynirimiz, yani farklı tekniklerle üretim metotları açısından önemli bir yer tuttuğunu iki peynirden bir tanesi de Sındırgı’dan İtalya’ya gidecek. Tulum peyniri bu peynir, inek peyniri. Hep bildiğimiz usullerle yapılan değil de, tek burada yakaladıklarını söyledikleri bir peynir. Nasıl ki derinin tüylü kısmı peynirin iç kısmında kalacak şekilde yapıldığından kaynaklanan onun lezzetinin hem tüylerinin bulaşmadan, hem de lezzetinin mükemmel olduğu teyit edilen çok özel bir peynir olarak düşünüldüğünden dolayı Balıkesir’in iki peyniri İtalya’ya gidecek. Bunlardan bir tanesi de Sındırgı’nın Eğridere Mahallesi’nden. Bu tür uygulamalar kültürümüzün tanıtılması adına da çok önemli bir hadise. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

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