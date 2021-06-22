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İSTANBUL

Duran Kalkan'dan HDP'ye 'Sedat Peker referanslı' yol haritası: HDP Türkiye'yi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı

Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla İzmir'deki HDP binası saldırısı ve pek çok konuya dair ilginç ifadeler kullandı. Sözleriyle HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor, olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Duran Kalkandan HDPye Sedat Peker referanslı yol haritası: HDP Türkiyeyi yönetmeli ve iktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı
PKK'lı terörist Duran Kalkan

PKK'lı terörist Duran Kalkan, İzmir'deki HDP İl Başkanlığı binasına düzenlenen silahlı saldırıya dair açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarla HDP'ye adeta yol haritası çizen Kalkan, "Sedat Peker'in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. İşte şimdi İzmir olayı oldu. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP öyle kapası kilitlenerek kapatılacak değildir" dedi.

PKK elebaşı Kalkan: Sedat Peker'in söyledikleri oluyor olacak HDP'nin kimlerle yönetime geleceği konuşulmalı
OYNAT 01:10
PKK elebaşı Kalkan: Sedat Peker'in söyledikleri oluyor olacak HDP'nin kimlerle yönetime geleceği konuşulmalı
Terör örgütü PKK elebaşlarından Duran Kalkan, yayınladığı videoyla İzmir'deki HDP binasına saldırıya dair ilginç ifadeler kullandı. Kalkan 'Sedat Peker2in haftalardır söyledikleri oluyor olacak. Şimdi savunma, öz savunma gerçekleşmeli. HDP Türkiye'yi yönetmeli. İktidarı kimlerle paylaşacağı konuşulmalı. Biz PKK olarak destek veririz' ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN YÖNETİM HDP'YE DEVREDİLMELİ'

HDP'nin Türkiye'nin demokrasisini temsil ettiğini belirten terörist PKK elebaşısı Kalkan, "Türkiye'yi HDP yönetebilir. Şu an bu durumlarda ortaya çıktı. Bütün yönetim HDP'ye devredilmelidir. HDP yönetimi istemelidir." ifadelerini kullandı.

'PKK OLARAK HDP'YE DESTEK VERİRİZ'

Türkiye'de HDP'nin kapatılmasının değil, yönetim olmasının tartışılması gerektiğini vurgulayan Kalkan, "HDP'nin nasıl yönetim olacağı tartışılmalı. Yönetime nasıl geleceği, kimlerle yönetimi nasıl paylaşacağı tartışılmalı. Biz PKK olarak destek veririz." şeklinde konuştu.

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