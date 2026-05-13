Duvar dibine çöken kadın ekipleri harekete geçirdi

23:4213/05/2026, Çarşamba
IHA
Kadın ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Adıyaman’da, duvar dibine çökerek karanlıkta duran yüzü kapalı kadın, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Turgut Reis Mahallesi 139 Sokak içerisinde yüzü kapalı bir kadını fark eden vatandaşlar durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, A.İ. isimli kadın ile görüşürken, kadının psikolojik rahatsızlığının olduğu iddia edildi. Herhangi olumsuz bir duruma rastlanmazken, kadın ailesine teslim edilmek üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Adıyaman
#Kadın
#Polis
