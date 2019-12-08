Düzce'de kargo TIR'ın büyük hatası felakete neden oldu: Yolcu otobüsünün şoförü ile muavini olay yerinde can verdi Düzce'de yolcu otobüsü seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan kargo TIR'ına çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.

Haber Merkezi 08 Aralık 2019, 08:28 Son Güncelleme: 08 Aralık 2019, 08:46 AA