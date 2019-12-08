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DÜZCE

Düzce'de kargo TIR'ın büyük hatası felakete neden oldu: Yolcu otobüsünün şoförü ile muavini olay yerinde can verdi

Düzce'de yolcu otobüsü seyir halindeyken Anadolu Otoyolu'nun Gümüşova rampalarında refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan kargo TIR'ına çarptı. Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.

Haber Merkezi AA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

Düzce'de, yolcu otobüsü ile kargo TIR'ının çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 23 kişi yaralandı.

REFÜJDEKİ BOŞLUKTAN GEÇMEK İSTEDİ KAZAYA NEDEN OLDU

  • İstanbul'dan Kayseri'ye giden Kenan Çetinkaya idaresindeki 38 SH 441 plakalı yolcu otobüsü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimindeki Gümüşova rampalarında, refüjdeki boşluktan diğer istikamete geçmeye çalışan Erdal Tanrıverdi'nin kullandığı 34 JS 1415 plakalı kargo TIR'ına çarptı.

AA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

Kazada, otobüs sürücüsü Çetinkaya ile muavin Ali Atalay olay yerinde hayatını kaybetti, 23 yolcu da yaralandı.

İtfaiye ekipleri, otobüste sıkışan Çetinkaya ve Atalay'ın cesetlerini yaptıkları çalışma sonucu çıkardı.

AA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı
  • Yaralı yolcular ise ambulanslarla Düzce ve Sakarya'daki hastanelere kaldırıldı.

Karayolları ekipleri de kargo TIR'ının dorsesinden yola saçılan malzemeleri toplamak için temizlik çalışması başlattı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan otoyolun Ankara istikameti, temizlik çalışmasının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı

İHA
Düzce'de yolcu otobüsü ile kargo TIR'ı çarpıştı
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