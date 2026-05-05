Düzce'de yaylada mahsur kalan 7 kişilik aile ekipler tarafından kurtarıldı

21:495/05/2026, Salı
AA
Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaylada kar nedeniyle mahsur kalan 3’ü çocuk 7 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaklaşık 12 saatlik çalışmayla açılan yolun ardından aile ilçe merkezine indirildi.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki 1830 metre yüksekliği bulunan Kardüz Yaylası’na gezmeye giden aile, kar yağışı nedeniyle yolların kapanmasıyla yayla evinde mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye İl Özel İdare ve Gölyaka Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri ile AFAD, Gölyaka 81 Arama ve Kurtarma Derneği ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kapanan yayla yolu iş makineleriyle yapılan yaklaşık 12 saatlik çalışmanın ardından açıldı.

Yaylaya ulaşan ekipler, 3'ü çocuk 7 kişilik aileyi jandarma aracıyla ilçe merkezine indirdi.

Aile fertlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.


