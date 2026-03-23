Edremit’te araçta 42 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

Edremit’te araçta 42 bin 600 sentetik ecza ele geçirildi

17:0423/03/2026, Pazartesi
G: 23/03/2026, Pazartesi
Operasyonda ele geçirilen 42 bin 600 adet hap muhafaza altına alındı.
Operasyonda ele geçirilen 42 bin 600 adet hap muhafaza altına alındı.

Balıkesir’de durdurulan bir araçta yapılan aramada 42 bin 600 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçede yürütülen çalışmalar kapsamında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada yüksek miktarda sentetik ecza hap bulundu. Operasyonda ele geçirilen 42 bin 600 adet hap muhafaza altına alındı.

Yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tahkikat başlatıldığı bildirildi.


