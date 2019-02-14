Ekonomik teröristlere Osmanlı tokadı

Türkiye Esnaf Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tanzim satışları fırsatçılara karşı kurduklarını ve sonuç aldıklarını söyledi:

Esnafın dirliği, huzuru refahı mutluluğu bizim için çok önemlidir. Esnafın faiz yükü altında ezilmesinin önüne geçtik. Esnaf kredilerinin faiz oranını yüzde 47'den yüzde 4-5 ile yüzde sıfır seviyesine kadar indiren iktidarız. Kredi limitlerini artırdık. Vergi mevzuatında sürekli esnaf lehine düzenlemeler yaptık. Ticari araçlardaki ÖTV ve KDV indirimini mart ayı sonuna kadar uzattık. Vergisini düzenli ödeyen esnafı da unutmadık, onlara beş puanlık indirim sağladık.

VATANDAŞ MEMNUN

Fırsatçılar her yerde bulunuyor. Siyasette de ticarette de fırsatçılara karşı mücadele ettik. Millet özellikle sebze ve meyve fiyatları başta olmak üzere günlük hayatını doğrudan etkileyen fırsatçılar karşısında haklı olarak çok öfkeli. Biz de öfkeliyiz. Onun için bu tanzim satışların kurulması kararını aldık. Simsarcıların vatandaşlara yüksek fiyatlarla mal satmasını önlemek için bu kararı aldık, vatandaş halinden memnun.

EN ÜCRA KÖŞELERE KADAR YAPABİLİRİZ

Bundan sonraki süreçte, seçim sonrası, belediyelerimizin organizasyonu ve TESK, TESKOMB, ilgili bakanlıklarımız oturacaksınız, konuşacaksınız, belki de bu işleri belediyelerin organizesiyle sizlerle birlikte en ücra köşelere kadar yapma adımlarını da atabiliriz. Bizim derdimiz vatandaşımıza ucuz ürünü satabilmektir. Dert sadece elma, armut, patates, soğan, domates, sivri biber değil, sadece onlar değil. Bunun yanında temizlik ürünlerinden tutunuz diğer birçok kaleme kadar bütün bunlarda ucuz ürünü halkımıza satabilmektir.

FIRSATÇILIKTA ISRAR ETTİLER

Bunu sağlamamız lazım. Fırsatçılara gerekli ikazı yaptık, girdikleri yanlış yoldan dönme, fiyatları makul kar seviyelerine, uygun yerlere çekme çağrısında bulunduk. Buna karşılık birileri fırsatçılıkta ısrar etti. Baktık umursamıyorlar. Öyleyse biz de kendi tedbirlerimizi alırız dedik. Hemen bakanlıklarımızı, belediyelerimizi devreye soktuk. Büyükşehirlerimizde kurduğumuz tanzim satış noktalarında milletimize uygun fiyatlarda sebze meyve satışını başlattık. Şimdi aynı uygulamayı yine fahiş fiyat artışlarının olduğu temizlik ürünleri ve bakliyat gibi alanlara da genişletmeyi planlıyoruz.

DERSLERİNİ VERMEK İÇİN BU YOLU AÇTIK

Amacımız asla ve asla esnaf ve sanatkarımıza rakip olmak, onların ekmeğini elinden almak değildir. Biz sadece fırsatçılara dersini vermek için bu yolu açtık. İşlerin normale döndüğünü, milletimizin sırtına kene gibi yapışan fırsatçıların yola geldiğini gördüğümüzde artık bu tür yöntemlere ihtiyaç kalmayacaktır. Bizim işimiz zaten bu değil ki ya. Biz şu anda bu işi yoluna sokalım diye bu adımları attık. Nasıl hep birlikte terör örgütlerinin başını ezdiysek, ülkemizi kuşatmaya çalışanlara, ekonomik terör estirenlere şimdi dersini vermeliyiz. İnşallah bu ekonomik tetikçilere de sağlamından bir Osmanlı tokadı hep birlikte vuracağız.

REKLAM

Utanç verici sahnelere şahit oluyoruz



Ankara Mamak'taki Üreğil Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Biz Ankara'da Cumhur İttifakı olarak MHP ile beraberiz. Karşımızda dörtlü malum zillet ittifakı, illet ittifakı... Bu partilerin çoğu belediye başkan adaylarını, maalesef partililer ve delegeler değil lobiler, terör örgütleri, marjinal çevreler belirliyor. CHP'nin başını çektiği yıkım ittifakı, 31 Mart seçimlerini son 17 yılın hesaplaşması olarak görüyor" dedi. Erdoğan, "Türk siyaseti açısından gerçekten utanç verici, yüz kızartıcı sahnelere, kirli pazarlıklara hep birlikte şahit oluyoruz. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu parti olmakla övünen CHP'de, delegelerden, bu partiye gönül veren üyelerden ziyade, Kandil'deki terör baronlarının sözü geçiyor" diye konuştu.

Fire olmasın

Erdoğan, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ile CHP’nin adayı Mansur Yavaş’ı kastederek, “Beypazarı ile Kayseri mukayese edilir mi? Birisi büyükşehir birisi Ankara’nın kenarında bir ilçemiz. AK Partili ve MHP’li kardeşlerime sesleniyorum, en ufak bir fire vermeden adayımıza sahip çıkacağız. AK Parti’den de MHP’den de fire olmaması lazım’’ dedi.

Her şehirde adım atarız

Erdoğan, “Bir kez daha altını çiziyorum, biz esnafımızın, sanatkarımızın ekmeğiyle oynamıyoruz, tam tersine milletimizin ekmeğiyle oynayanlara derslerini veriyoruz. Fırsatçılara karşı yürüttüğümüz mücadeleden en büyük faydayı esnaf ve sanatkarlarımız görecektir. Zincir marketler fiyatları, çağrılarımıza rağmen indirmediler. Ama şu uygulamayı başlattık, şimdi zincir marketler de fiyatları indirmeye başladılar. Yapılan iş bu. Şimdi yapacağımız çalışmalar neticesinde, büyük ihtimalle seçim sonrasına kalır. Baktık ki sistem tam oturmadı, belediyelerimizin riyasetinde sizlerle işbirliği halinde bunları oturup konuşarak yeni bir yol haritası ve bu işi en ücra köşeye kadar inşallah dağıtım mekanizmalarını daha da güçlü kılarak bu adımları atacağız” dedi.

Suriye zirvesi için Soçi’ye gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılmak üzere bugün Rusya'nın Soçi kentine gidecek. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla yapılacak "Suriye" konulu Dördüncü Üçlü Zirve Toplantısı'na katılacak. Zirvede, Astana platformunun Suriye ihtilafına kalıcı çözüm bulunmasını teminen sahada ve siyasi süreçte yürüttüğü ortak çabalar gözden geçirilecek. Erdoğan'ın zirve esnasında mevkidaşlarıyla gerçekleştireceği ikili temaslarında, karşılıklı ilişkilerin ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.

Zilletin ağırlık merkezi PKK-FETÖ

MHP Lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bahçeli, yerel seçime ilişkin olarak, “31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’ne yaklaştıkça sis perdesi dağılıyor, taraflar netleşiyor, gizli kapaklı ilişki ağları deşifre oluyor. Saklanan niyetler bir bir açığa ve ortaya çıkıyor. Türk milleti kimin zillet kimin ziynet, kimlerin curcuna kimlerin cumhur olduğunu görüyor. CHP-HDP-İP-ÖDP ittifakı bütün hatlarıyla, bütün muhtevasıyla karşımızdadır. PKK-FETÖ bu ittifakın tam ağırlık merkezindedir. Türk milleti bir yanda Zillet İttifakı’nı görüyor, diğer yanda Cumhur İttifakı’nı izliyor, biliyor, gönülden destekliyor” değerlendirmesini yaptı.