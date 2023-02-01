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Elazığ’da seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti

Elazığ'da şehrin merkezinde akıl almaz bir olay meydana geldi. Seyir halindeki bir araba bir anda durduruldu. Ardından bir kişi aracın kapısını açarak içindeki sürücüyü darp etmeye başladı. Araç sürücüsünün araç hareket halindeyken kapısı açık şekilde darp edildiği görüldü. Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

17:24 . 1/02/2023 Çarşamba
IHA
Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti.

Seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti.

Elazığ’da seyir halindeki otomobili durdurarak sürücüsünün darp edilme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.Olay, merkeze bağlı Şehit İdris Doğan Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Trafikte sürücüye darp anı kamerada

Edinilen bilgiye göre, trafikte seyir halinde olan otomobil sürücüsü, kimliği belirsiz bir kişi tarafından sürücü kapısı açılarak darp edildi. Kapısı açık şekilde ilerleyen araçtaki darp anı cep telefonu kamerasına yansıdı.



#Elazığ
#kaza
#araç
1 saat önce
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Elazığ’da seyir halindeki aracın sürücüsünü darp etti
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