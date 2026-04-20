Elazığ’da zincirleme kaza: Biri ağır dört yaralı

00:3120/04/2026, Pazartesi
IHA
Çarpışan otomobillerden biri park halindeki tıra savruldu.

Elazığ’da iki otomobilin çarpışmasıyla başlayan kazada, araçlardan biri savrularak park halindeki tırın dorsesine çarptı. Çaydaçıra Mahallesi’nde meydana gelen kazada 1’i ağır olmak üzere 4 kişi yaralanırken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi 4110’uncu Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 01 BAM 654 plakalı otomobil, E.G. idaresindeki 27 NS 012 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 27 NS 012 plakalı otomobil, park halindeki tırın dorsesine çarparak durabildi. Kazada 1’i ağır olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.



