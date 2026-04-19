Uyarı yapılmıştı: Elazığ’da vatandaşlar sığınacak yer aradı

Elazığ için yapılan "kuvvetli yağış" uyarısının ardından akşam saatlerinde sağanak başladı.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün Elazığ ve çevre iller için yaptığı "kuvvetli yağış" uyarısının ardından il genelinde akşam saatlerinden itibaren sağanak etkili olmaya başladı. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara ve otobüs duraklarına sığındı. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, trafik ekipleri kavşaklarda önlem alarak, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.