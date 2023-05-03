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Elbise dolabında cansız bedeni bulundu: Oğlu cinayet şüphelisi olarak aranıyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde 70 yaşındaki Fatma S.'nin, evindeki elbise dolabında çarşafa sarılı cansız bedeni bulundu. Polis, boğazından bıçaklandığı belirlenen Fatma S.'yi öldürdüğü öne sürülen 49 yaşındaki oğlu S.S.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

16:39 . 3/05/2023 Çarşamba
DHA
Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.

Hacet Mahallesi Kaptanoğlu Sokak’taki bir apartman dairesinde yaşayan Fatma S.'den 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingire açtırıp girdiği evde, elbise dolabında Fatma S.'nin çarşafa sarılı cansız bedenini buldu. Yapılan ilk incelemede, Fatma S.'nin boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Fatma S.'nin cenazesi, incelemenin ardından Alanya Belediyesi morguna gönderildi.Soruşturma başlatan polis ekipleri, komşuların 2 gün önce Fatma S. ve oğlu S.S.'nin tartışma seslerini duyduğunu belirledi. O günden sonra ortalarda görünmeyen S.S., polis tarafından cinayet şüphelisi olarak aranmaya başlandı.

#Antalya
#Alanya
#Cinayet
21 dakika önce
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