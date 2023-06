Eminönü’nde sakin bayram hazırlığı

Az sayıda vatandaş, bayrama sayılı günler kala Eminönü’ndeki dükkanlarda alışveriş yaptı. Eminönü’nde vatandaşların en çok ziyaret ettiği alışveriş noktalarının başında gelen Mısır Çarşısı’nda bu bayram öncesinde yoğunluk gözlenmedi. Esnaf Davut Bilgin, “Geçen bayrama göre şu an biraz daha sakin. Sadece yerli halk değil şu an turistler de tatil bölgelerinde. Talep daha çok et için baharat ve çifte kavrulmuş lokum” diye konuştu. Bıçakçı Emre Abayı, “Bayram satışları geçen senelere göre bu sene biraz daha durgun. Artık kesim yerleri olduğu için genelde sadece küçük et doğramak için bıçaklar alınıyor” dedi. Eminönü’ne bıçak ve ikramlık almak için gelen Mehmet Ergün, “Kurbanımızı aldık. Bugün de buraya kemikleri parçalamak ve et doğramak için bıçak alamaya geldim” ifadelerini kullandı.