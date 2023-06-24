Hayvan pazarında bayram için gün sayılıyor: İstanbul'da kurban hazırlıkları

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı'nın sona erişiyle birlikte daha da yaklaştı. Kurban bayramında büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kesilerek ibadet yerine getirilecek. Kurban etinin nasıl pişirileceği kurban bayramında en çok merak konusu oldu. Etler çok kolay bozulabilen besinlerdir. Bu nedenle kurban kesildikten sonra tüketilme süresine kadar her safhasında dikkatli olunmalıdır. Peki, kurban eti nasıl pişirilir? İşte püf noktaları...