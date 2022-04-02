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Gündem Emniyet atama yönetmeliği değişiyor Polislerin görev yeri doğu ve batı diye ikiye ayrılacak
ANKARA

Emniyet atama yönetmeliği değişiyor: Polislerin görev yeri doğu ve batı diye ikiye ayrılacak

'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nde değişikliğe gidiliyor. Emniyet personelinden gelen talepler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile başlatılan çalışma ile polislerin görev yeri doğu ve batı diye ikiye ayrılacak.

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Haber Merkezi DHA
Emniyet atama yönetmeliği değişiyor: Polislerin görev yeri doğu ve batı diye ikiye ayrılacak
Foto/arşiv

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Tuzluçayır Polis Merkezi Amirliği'nde görevli polis ve bekçilerle yaptığı ramazan ayının ilk sahurunda, "Doğuyu bir bölge, batıyı bir bölge olabilecek şekilde çalışmanın Emniyet Genel Müdürü'müz, ilgili arkadaşlarımız tarafından yapılması hususunda karara vardık" açıklamasının ardından 'Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği' yeniden gündeme geldi.

Emniyet personelinden gelen talepler doğrultusunda, İçişleri Bakanı Soylu'nun talimatı ile başlatılan çalışma ile yönetmelik değerlendirmeye alındı.

Çalışma, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın başkanlığında, Personelden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Personel Dairesi Başkanı ile ilgili personel tarafından yürütülecek.

2 BÖLGEDEN 4 GRUBA ÇIKARILMIŞTI

Resmi Gazete'de 16 Mart 2022 tarihinde yayımlanan yeni yönetmelikte, görev yerleri 2 bölgeden 4 gruba çıkarılmıştı. Mevcut uygulamadaki 1'inci bölge (batı) ve 2'nci bölge (doğu) olarak iki bölgeye ayrılan iller; kendi arasında 2 gruba ayrılmış, iller toplam 4 grupta sınıflandırılmıştı. Uygulamaya 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kademeli olarak geçiş yapılması öngörülmüştü.

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