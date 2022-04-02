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Dünya Bakan Akar Mariupoldeki tahliyelere gemi desteği verebiliriz
AVRUPA

Bakan Akar: Mariupol'deki tahliyelere gemi desteği verebiliriz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Akar, Mariupol'deki sivil ve yaralıların denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebileceklerini, bu kapsamda Rusya ve Ukrayna makamlarıyla koordinelerin sürdüğünü söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Son dakika: Bakan Akar: Mariupoldeki tahliyelere gemi desteği verebiliriz
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'daki çatışmaların ardından yaşanan son gelişmelere yönelik gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Son dönemde Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaptığı telefon görüşmelerine ilişkin Akar, sürecin başından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği yürüttüğünü belirtti.

Kendisinin de Rus ve Ukraynalı mevkidaşlarıyla birçok kez telefonda görüştüğünü, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile ayrıca İstanbul’da bir araya geldiğini aktaran Akar, daha fazla can kaybının yaşanmaması, huzur ve istikrar için bir an önce ateşkes ilanının önemine vurgu yaptı.

Akar, ateşkesin ivedilikle sağlanmasının ve tahliye koridorlarının emniyetle işletilmesinin gerekliliğini dile getirerek, "Türkiye olarak Ukrayna halkına insani yardım sağlamaya devam ediyoruz. Tahliyeler konusunda da Türkiye üzerine düşen desteği veriyor. Ukrayna halkına desteğimiz devam edecektir" diye konuştu.

"Gemi desteği verebiliriz"

Türklerin de bulunduğu Mariupol'deki tahliyelere yönelik soru üzerine Bakan Akar, "Özellikle Mariupol’deki sivil ve yaralı Türk ve diğer ülke vatandaşlarının denizden tahliyesi konusunda gemi desteği verebiliriz.

Bu kapsamda Rusya Federasyonu ve Ukrayna makamları ile koordinelerimiz sürüyor. Tahliyelere destek sağlanması konusundaki talebimizi hem Rusya’nın Ankara’daki Askeri Ataşesi’ni Bakanlığımıza çağırarak ilettik hem de Moskova'daki Askeri Ataşemiz Rus makamlarına iletti. Bunun yanı sıra söz konusu talebimize ilişkin Ukrayna'nın Ankara'daki askeri ataşesine de bilgi verildi. Ayrıca bizim Ukrayna’daki ataşemiz tarafından Ukraynalı makamlarla koordine kuruldu" dedi.

''Deniz trafiğinde sorun yok"

Karadeniz'de sürüklenen mayınlara yönelik alınan tedbirlere ilişkin soru üzerine Akar, "Bu tehlikenin kimseye zarar vermeden ortadan kalkması için çalışıyoruz.

Bu kapsamda Karadeniz’de deniz karakol uçağı, helikopter, İHA ile havadan; mayın avlama gemisi ve karakol gemileri ile denizden olmak üzere Sahil Güvenlik Komutanlığı ve diğer kurumlarla koordineli olarak mayın gözetleme faaliyetlerimiz devam ediyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait mayın avlama gemileri, deniz karakol uçakları teyakkuz halinde. Alınan her ihbar anında değerlendiriliyor ve gereği yapılıyor. SAS timlerimiz yüksek hazırlık durumuna geçirildi" dedi.

Sürüklenen mayınlara yönelik gerekli tedbirlerin alındığını aktaran Akar, "Deniz trafiğinde herhangi bir sorun söz konusu değil" diye konuştu.

''Uçaklarımızın tahliyesi için temaslarımız sürüyor"

İnsani yardım götürdüğü Ukrayna’daki Borispol Havaalanı'nda kalan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait iki A400M nakliye uçağının durumuna ilişkin de Akar, "Uçaklarımızın emniyeti, tahliyesi ve bakımlarının yapılması konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla temaslarımızı sürdürüyor, uçaklarımızın bir an önce intikalini gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

Bakan Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen Türk gemilerinin de ivedi ve emniyetli şekilde tahliyesi konusunda hem Rusya hem Ukrayna taraflarıyla temasları sürdürdüklerini de açıkladı.

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