Gündem Emniyet şeridinde korkunç kaza Çarptı arkasına bakmadan kaçtı
İSTANBUL

Emniyet şeridinde korkunç kaza: Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

TEM Otoyolu Sultangazi Mevkiinde aracı arızalanınca emniyet şeridinde duran 3 çocuk babası Fatih Akbaş’a, bir araç çarparak kaçtı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Akbaş, yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, polis ekipleri kaçan aracı belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Emniyet şeridinde korkunç kaza: Çarptı arkasına bakmadan kaçtı
Üç çocuk babası Fatih Akbaş’ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Kaza, geçtiğimiz hafta perşembe günü saat 22.30 sıralarında TEM Sultangazi mevkii Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aracıyla seyir halinde olan Fatih Akbaş (39) araçtan sesler geldiğini duyunca kontrol etmek için emniyet şeridine girerek aracı durdurdu. Aracın arızasını kontrol eden Akbaş, ciddi bir arıza olmadığını anlayınca araca binmek üzere sürücü koltuğuna yöneldi. Bu sırada plakası alınamayan bir araç, arkadan hızla gelerek emniyet şeridine girdi ve Fatih Akbaş’a çarptı. Aktaş, çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yere düşerken, çarpan araç ise durmadan yoluna devam etti.

Yaralı şahıs yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri durumu kritik olan Akbaş’a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan Akbaş’ın tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor. Polis ekipleri Akbaş’a çarpan aracın plakasını tespit etmek için mobese kameralarında inceleme başlattı.

“Araç aşırı hızlı olduğundan hiçbir şey göremedim”

Kaza sırasında başka bir araçla Fatih Akbaş’ın yanında olduğunu söyleyen arkadaşı Yusuf Karaaslan, “Tam yolda giderken aracı arıza yaptı. Dörtlü yakıp emniyet şeridine geçtik. Arızayı giderdik tekrar arıza verdi. Tekrar arızayı giderdik. Arabana bin dedi tam arabama binerken çok süratli bir araba geldi. Ya 140 ya 150 yani çok hızlıydı. Bir anda ben zaten kafamı sese kaldırdım. Sağa baktığımda Fatih ağabey havada yükselmişti 17-20 metre falan sürüklendi. Ben şoka girdim orada. Geçen arabaları durdurdum oradan yardım aldık. Ambulans ve polis çağırdılar. Ondan sonra hastaneye getirdik. Araç aşırı hızlı olduğundan hiçbir şey göremedim. Ya sollama yapıyordu ya alkollüydü. Normal değil çünkü biz emniyet şeridinin içindeydik baya da mesafe vardı. Oraya girmesi için ya sollama yapması lazım ya alkollü olması lazım” dedi.

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“Vuran kişinin vicdanı varsa gelsin teslim olsun”

Fatih Akbaş’ın kardeşi Hüsamettin Akbaş ise “Fatih Akbaş yıllarca makam şoförlüğü yapmış biri aracın emniyetini aldığını düşünüyorum o konuda hiçbir şüphemiz yok. Sağ olsun Sultangazi İlçe Emniyetimiz çok iyi çalıştığını söylediler. En kısa zamanda yakalanacağını söylediler. Teslim olan kimse olmadı. Hastamız şu anda yoğun bakımda beyin kanaması geçiriyor. Olay anında oradan geçen gören birisi varsa, ailenin içini bir nebze olsun rahatlatması için bize bilgi verirlerse çok seviniriz. Kendisi evli 3 tane kız çocuğu var 12, 7 ve 5 yaşlarında. Eşinin durumu çok kötü sakinleştiricilerle ayakta duruyor. Vuran kişinin vicdanı varsa gelsin teslim olsun” şeklinde konuştu.

Niğde'de kahreden kaza: Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Edinilen bilgiye göre, Bor yolu Gözde evleri önünde karşıdan karşıya geçmek isteyen Züleyha Aytaş (41) ve Nazmiye Özkul (61)’a sürücüsü belirlenemeyen 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı.
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Olay yerine gelen ambulanslar yaralı Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul’u Niğde Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.
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Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Züleyha Aytaş ile Nazmiye Özkul hayatını kaybetti.
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Çocuk ise kazadan yara almadan kurtuldu.
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Polis kaza ile ilgili çalışma başlatırken, kaza sonrası firar eden otomobil sürücüsünü arıyor.
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Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Yola çıkan bisikletli çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
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Niğde'de kahreden kaza: Aniden yola çıkan çocuğu kurtarmak isterken canlarından oldular
Niğde'de bir anda yola fırlayan bisikletli çocuğu kurtarmak isteyen anne ve arkadaşına otomobil çarptı. Feci kazada anne ve arkadaşı hayatını kaybederken, kaza sonrası otomobil sürücüsü ise olay yerinden firar etti.

Altı kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları iki kız çocuğu öksüz kaldı
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Kaza, dün akşam saatlerinde Kırıkkale-Kırşehir kara yolu üzerindeki Çelebi ilçesi İğdebeli Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’den Ankara’ya giden Murat Bostancı idaresindeki 40 EH 237 plakalı otomobil, Veysel Gezici’nin kullandığı 71 ACD 198 plakalı otomobil ile çarpıştı.
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Metrelerce savrularak takla atan iki otomobilin de hurdaya döndüğü kazada 1’i çocuk, 6 kişi hayatını kaybetti.
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Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu öksüz kaldı <br><br> Fatma ve Murat çifti, çocukları Muhammet Şükrü Bostancı (10) ile birlikte hastaneye göz tedavisine giderken feci kazada hayatını kaybetti.
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Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı.
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71 ACD 198 plakalı otomobil sürücüsü Veysel Gezici olay yerinde can verdi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Özgür Gezici ve Harun Erkan ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.
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Cumhuriyet savcısı ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri, kazaya ilişkin inceleme yaptı. Hayatını kaybeden 1’i çocuk, 6 kişinin cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Altı kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay: Evde bıraktıkları iki kız çocuğu öksüz kaldı
Kırıkkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk, 6 kişinin öldüğü feci kazada kahreden detay ortaya çıktı. Fatma ve Murat çifti, 10 yaşındaki çocukları Şükrü ile birlikte hastaneye giderken trafik kazasında hayatını kaybetti. Evde bıraktıkları 2 kız çocuğu da öksüz kaldı.


Sekiz aracın zarar gördüğü kaza sonrası çıkan kavgada üç kişi bıçaklandı
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Kaza, Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre; Halk Caddesi üzerinde seyir halindeki ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı IFB 20 yabancı plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 20 ADK 622 plakalı otomobil sürücüsü Vahit O.’yla çarpıştı.
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Çarpışmanın etkisiyle farklı yönlere savrulan otomobiller park halinde bulunan araçlara çarparak durabildi.
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Kazanın etkisiyle çıkan gürültüyü duyan vatandaşlar ve araç sahipleri caddeye çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen polis ekipleri yabancı plakalı otomobilde bulunan ismi öğrenilemeyen sürücünün kaçtığı belirtildi.
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Park halinde bulunan otomobillerin sahipleri, vatandaşlar ve kazaya karışan sürücüler arasında tartışma çıktı.
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Vatandaşlardan Fatih Ç. ise arkadaşının otomobilinde bir hasar olup olmadığını kontrol etmek için evden caddeye indiği sırada tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü.
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İsmi öğrenilemeyen şüphelinin bıçakla kavgaya karıştığı ve o esnada arada kalan Fatih Ç. bacağından, İsmail K. ise kalçasından bıçaklandı.
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Şüphelinin kavgadan kaçarken elinden yaralandığı öğrenildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralıları yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldılar.
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Polis ekipleri meydana gelen kazada yaptığı incelemede 1 motosiklet ve 7 otomobil olmak üzere toplamda 8 araçta maddi hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar otoparklara çekildi. Vatandaşlar kaçan sürücüden şikayetçi olmak üzere karakola gitti.
Sekiz aracın zarar gördüğü kaza sonrası çıkan kavgada üç kişi bıçaklandı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında toplamda sekiz araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sonrası araç sahipleri ve vatandaşlar arasında çıkan kavgada arkadaşının otomobiline bakan 1 kişi bacağından bıçakla yaralanırken, 1 kişi de kalçasından yaralandı. Bıçaklı şüphelinin de yaralı olarak kaçtığı belirtildi.


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