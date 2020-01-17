Gündem Emniyetten Güngörendeki patlamayla ilgili açıklama Mutfak ocağının 2 gözü açık kalmış
İSTANBUL

Emniyetten Güngören'deki patlamayla ilgili açıklama: Mutfak ocağının 2 gözü açık kalmış

Emniyetten Güngören'deki patlamayla ilgili açıklama: Mutfak ocağının 2 gözü açık kalmış

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Güngören'deki dairede meydana gelen doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu ve yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.
Yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.

Güngören'de 5 katlı apartmanın ikinci katında bulunan dairede doğalgaz patlaması meydana geldi. Patlamada bir kişi yaralanırken, vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Güngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı
GÜNDEM
Güngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Çevrede paniğe neden olan patlama sonucu, bina ve dairede büyük çapta hasar meydana gelirken, çevredeki ev ve işyerleri zarar gördü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü olayla ilgili açıklama yaptı.

Patlamada bir kişi yaralanırken, vücudunda yanıklar oluştuğu öğrenildi.

Mutfak ocağının 2 gözü açık kalmış

Yapılan yazılı açıklamada binanın birinci katında kısmi çökme olduğu, çevre güvenliği alınarak bina tahliye edildiği ve patlamanın olduğu dairede bulunan iki kişiden birinin vücudunda yanıklar olduğu, bilincinin açık olduğu, diğerinin hafif yaralı olduğu vurgulandı.

Açıklamada patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu, yapılan incelemelerde mutfak ocağının 2 gözünün açık olduğu belirtildi.

Patlama sonucu çevrede panik oluştu.

Çevre güvenliği alınarak bina tahliye edildi.
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