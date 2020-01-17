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İSTANBUL

Güngören’de doğalgaz patlaması: 1 yaralı

Güngören’de 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede meydana gelen doğalgaz patlamasında bir kişi yaralandı. Patlama sırasında çocukların aynı bina içerisinde başka bir akrabalarının evinde bulunması olası bir faciayı önlerken, ortalık adeta savaş alanına döndü.

Haber Merkezi İHA
Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.
Patlama sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Olay, saat 3.30 sıralarında Güngören Merkez Mahallesi Abdi İpekçi Caddesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle doğalgaz patlaması meydana geldi.

  • Patlamada evde bulunan bir kişi yaralanırken, çevredeki vatandaşlar patlamanın sesiyle korku içinde uyanarak kendilerini dışarıya attı.

Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü.

Binanın çevresindeki işyerleri zarar gördü, ortalık savaş alanına döndü

Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü. Patlama sonucu evden düşen parçalar binanın çevresinde bulunan işyerlerine ve bazı binalarda hasar verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caddeye güvenlik şeridi çekerek çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise dairede kontrol yaptı. Patlama nedeniyle cadde çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü.

Çocukların evde olmaması faciayı önledi

İtfaiye ekiplerinin yaptığı incelemenin sonucunda, evde yaralanan bir kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapıldı. Ekiplerin yaptıkları müdahalenin ardından yaralı şahıs, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Patlama sırasında çocukların, aynı binanın içerisindeki başka bir akrabalarının evinde bulunması olası bir faciayı önledi.

Dairenin bulunduğu bölge harabeye döndü

Patlamanın şiddetiyle, dairenin yola bakan duvarı ve balkonunda caddeye doğru çöktü. Patlama sonrasında daire adeta harabeye döndü. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından polis ekipleri patlamanın neden yaşandığına ilişkin incelemelerde bulundu. Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü.

“Büyük bir gürültü geldi, uyandım bina sallandı”

Patlamanın şiddetiyle uyandığını söyleyerek olayı anlatan Osman Dal, “Yatıyordum, büyük bir gürültü geldi, bina sallandı. Merak ettim, geldik çığlıklar geliyordu. Doğal gaz patlaması olduğunu söylüyorlar” dedi. Olay sonrasında sokağa çıkan başka bir vatandaş ise, “Bizim arkadaşın binası, ben uyuyordum evde sese uyandım. Bir araba vurdu zannettim. Dairenin sahibi yaralı, hastaneye kaldırmışlar” diye konuştu.

Binada sarsıntı meydana geldiğini anlatan bina sakini Gökhan Tuncer, "Binada sağlam bir sarsıntı oldu. daha sonra bu heyecanla bu korkuyla aşağıya attık kendimizi. İnsanları sakinleştirdik. Daha sonra birinci katta bir çocuk vardı, bir hasar almadı kendisi, sıkıntı olmadı. Bir yaralı vardı, o da yüzünde bir yara parçalanma vardı, patlamanın şiddetiyle. Dairenin içinde bir kişi vardı" şeklinde konuştu.

Patlamanın şiddetiyle evin duvar ve pencereleri caddeye düşerken adeta ortalık savaş alanına döndü.

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