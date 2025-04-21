En büyük delege pazarı Bursa'da: En az 16'sı ve yakınlarına görev

CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na ilişkin yürütülen soruşturmada, tanık olarak dinlenen gazeteci M.Ç., savcılığa verdiği dilekçede Bursa’daki 40 kurultay delegesinden 16’sının kendileri ve yakınlarının Bursa ve ilçelerindeki CHP'li belediyelerde hangi görevlere getirildiğini tek tek anlattı. M.Ç., Özgür Özel’in genel başkan seçilmesini destekleyen delegelerin kendilerinin ve yakınlarının belediyelerde ve iştirak şirketlerinde görev aldığına tanıklık ettiğini ifade etti.





SGK KAYITLARINA İNCELEME

O isimleri tek tek deşifre eden M.Ç.’nin ifadelerine Yeni Şafak ulaştı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan tanık ifadesinde adı geçen tüm bu bilgilerin soruşturma dosyasına eklendiği öğrenildi. MASAK ile SGK kayıtlarının incelenmesine yönelik taleplerin savcılıkça değerlendirmeye alındığı belirtildi. Tanık, ifadesinde bu atamaların yerel seçimlerin hemen ardından yapıldığını belirterek, isimleri ve görev yerlerini tek tek sıraladı. İddiaya göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan BESAŞ’a H.Ö., BURFAŞ’a ise Y.A. yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Y.A.’nın iki oğlundan biri belediye meclis üyesi, diğeri ise Kültür A.Ş.’de yönetici oldu. E.N.Y., Osmangazi Belediyesi meclis üyeliğine getirildi.





AİLE BOYU MAKAM PAYLAŞIMI

Gemlik Belediye Başkan Vekilliği görevine atanan Ş.A., aynı zamanda Gemlik Belediye Meclis Üyesi ve BURULAŞ yönetim kurulu üyesi olarak görevlendirildi. Ş.A.’nın kızı da Nilüfer Belediyesi’nde işe başladı. N.Ç.’nin eşi Osmangazi Belediye Meclis Üyesi yapılırken, yine aynı şahsın Kültür A.Ş. yönetim kuruluna da alındığı ifade edildi. D.O. ise BURKENT A.Ş.’de göreve başlatıldı. Eski Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’ın seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Başkan Danışmanı olarak görevlendirildiği, Jeotermal A.Ş. yönetim kuruluna alındığı ve ilçe belediyelerden sorumlu koordinatörlük görevi verildiği belirtildi. B.N.K.’nın eşi, BUSKİ’de Genel Müdür Yardımcısı yapıldı. A.Ş.’nin eşi Osmangazi Belediyesi’nde meclis üyeliğine seçilirken, oğlu da belediye personeli olarak istihdam edildi. M.G.’nin torunu da Osmangazi Belediyesi’nde işe alındı.





BAZI DELEGE LİSTELERİ ŞAİBELİ

Tanık, bu atamaların büyük bölümünün Bursa merkezli CHP’li belediyelerde gerçekleştiğini vurgularken, il başkanlığı kongresinde N.Y. tarafından yazıldığı öne sürülen bazı delege listelerinin de şaibeli olduğunu belirtti. Tanık, kurultay delegeleri ile onların birinci, ikinci ve üçüncü derece yakınlarının, hısımlarının kamu kurumlarındaki pozisyonlarının ve SGK kayıtlarının araştırılmasını talep etti.





BOZBEY BÜYÜKŞEHIR’E ADAY YAPILDI

Haşim Ali Arıkan’ın Harmancık Belediye Başkanı olduğu, N.Ö.’nün eşi Şadi Özdemir’in Nilüfer Belediye Başkanı, kardeşinin ise Nilüfer Belediyespor Asbaşkanı yapıldığı öğrenildi. Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı, Erkan Aydın ise Osmangazi Belediye Başkanı olarak seçildi. A.M.’nin oğlu F.A.M’nin Osmangazi Belediyesi meclis üyeleri arasında yazıldığı sonrasında vefat ettiği belirtildi. CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ın oğlu ise İBB iştiraki Kültür A.Ş.’de göreve başladı.



