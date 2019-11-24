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'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

'En fazla fidan dikme rekoru' belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim edildi

"Geleceğe Nefes" seferberliği kapsamında Çorum'da 303 bin 150 fidanla kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme rekoru"nun tescil belgesi, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu.

Haber Merkezi AA
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Çorum'da 11 Kasım'da 303 bin 150 fidan dikilerek kırılan "1 saatte en fazla fidan dikme" rekoru Guinness yetkililerince tescillendi. Aynı gün 81 ilde 2023 noktada, yaklaşık 1 milyon kişi, 11 milyon fidanı 3 saatte toprakla buluşturdu. Rekorun tescil belgesi de Guinness Rekorlar Kitabı yetkililerince geçen günlerde Bakan Pakdemirli'ye takdim edildi.

  • Pakdemirli, "Geleceğe Nefes" seferberliğinin ilk dünya rekoru niteliğindeki tescil belgesini, etkinliğin başından sonuna destek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.

11 milyon fidan toprakla buluştu
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11 milyon fidan toprakla buluştu
Türkiye'nin 81 ilinde 11 milyon fidan toprakla buluştu. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Albümle ikinci rekor hedefi

Seferberlikle Türkiye için hedeflenen diğer rekorun da "Dünyanın en büyük online fidan diken insan fotoğrafı albümü" olması planlanıyor.

Bu rekor için, 11 Kasım'da fidan dikenlerin, söz konusu 3 saat içinde ve sonrasında fidan dikerken çekilen fotoğraflarını www.gelecegenefesalbum.com sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gerekli teknik koşullar internet sitesinden katılımcılarla paylaşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı çizmektir' dedi.


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