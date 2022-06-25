En iyi çevre ödülü Şile Belediyesi’nin

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen 2022 Yılı En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ulusal Jürisi, ödül kazananları belirleyerek, Şile Belediyesi’ni, plaj kategorisinde ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri Ödülü’ne lâyık gördü. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Seyrek Plajında düzenlenen törene Kocaeli Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) Başkanı Prof. Dr. Abdulkadir Ateş, il ve ilçe protokol temsilcileri katıldı.

“ÇEVRE VİZYONLARINI ORTAYA KOYUYOR”

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, Şile Belediyesi’ne böyle bir ödülün veriliyor olmasının sevincini ve gururunu yaşadıklarını belirterek, “Türkiye Çevre Eğitim Vakfı(TÜRÇEV) tarafından düzenlenen “Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni”nde ilçemize lâyık görülen “En İyi Çevre Bilinçlendirme Etkinlikleri” ödülümüzü hemşehrilerimiz adına aldık. Yıl boyu okullarımızda devam ettiğimiz eğitim çalışmalarımız, belli dönemlerde düzenlediğimiz farkındalık çalışmalarımız ve birkaç hafta önce hizmete açtığımız ‘Atık Getirme Merkezi ile Şile’nin eşsiz doğasını korumak için ciddi bir gayret sarf ediyoruz. Önce Mavi Bayrak tescilimiz, ardından bu ödül, Şile Belediyesi’nin çevre vizyonlarını ortaya koyuyor. Çevremiz için, Şile’miz için, ülkemiz için çevre duyarlılığı konusunda mücadele etmeye, bu bilinci en küçüklerimizden başlayarak vatandaşlarımıza aşılamaya devam edeceğiz. Çünkü çevre konusunu hep birlikte yürütmeliyiz. Çevre hassasiyetiyle öne çıkan TÜRÇEV gibi bir kuruluştan ödüle layık görülmek bizler için büyük bir sevinç ve onur kaynağıdır. Bu mücadelede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

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