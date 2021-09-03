Şile’de gençlere merkez müjdesi ​

Şile Belediyesi 15 farklı branş ile gerçekleştirdiği ‘Spor Akademisi’ projesinde 1280 öğrenciye spor ruhunu aşıladı. Şile Belediyesi koordinatörlüğünde, Şile Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa planlanan Şile Spor Akademisi, toplam 15 farklı branşta sürdürdüğü yaz eğitim dönemini güzel bir törenle tamamladı. Eğitimlere katılan öğrencilere katılım ve başarı belgeleri Şile Kaymakamı Sayın Mehmet Nebi Kaya, Şile Garnizon Komutanı Albay Hazel Yılmaz, Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı tarafından teslim edildi. 1280 öğrencinin aktif spor eğitimi aldığı Şile Spor Akademisi kış dönemi çalışmalarına kısa bir aranın ardından devam edecek. Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimlerinde sporun önemine inanan Şile Belediyesi bu alandaki çalışmalarına ve yatırımlarına devam edecek. Akademi’nin eğitim verdiği branşlara her yıl yenileri eklenirken, yine gençler için ilçede önemli bir eksiklik olan Gençlik Merkezi’nin temelleri de sonbahar aylarında Şile Belediyesi tarafından atılacak.

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‘PROJELERE DEVAM EDECEĞİZ’

29 Ağustos’ta düzenlenen törenle, akademiye katılım sağlayan tüm sporculara katılım sertifikaları ve başarı belgeleri ilçe protokolü tarafından teslim edildi. Şile Stadı’nda gerçekleştirilen program yoğun bir katılımla tamamlandı. Program sırasında söz alan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “Bugün burada Şile Belediyesi ve ilçemizdeki diğer tüm paydaş kurumlarımızla birlikte hayata geçirdiğimiz Spor Akademimizin yaz dönemi kapanış programı için bir araya geldik. Kısa bir zamanda ortaya çıkan bu güzel proje için emek harcayan tüm herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı sporla buluşturmak, onlara spor ruhunu aşılamak ve zamanlarını sosyalleşerek geçirmelerini sağlamak için hayata geçirdiğimiz bu projeyi oldukça önemsiyorum. Kış döneminde de, önümüzdeki yaz döneminde de bu çalışmalarımızı geliştirerek sürdürmeye devam edeceğiz. Çocuklarını bizlere emanet eden ve bu güzel projeye destek olan tüm ailelerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

DALGA SÖRFÜ DİKKAT ÇEKTİ

72 kilometrelik sahil bandıyla yaz aylarının önemli turizm destinasyonlarından olan Şile adından su sporlarından da bahsettirdi. Şile Spor Akademisi bünyesinde deneyimli eğitmenler tarafından verilen dalga sörfü eğitimi hem gençler hem de aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Bu alandaki örnekleri içerisinde bir ilk olan dalga sörfü eğitimi yaz döneminde tüm Türkiye’de dikkat çekmeyi başardı.

Mahalle mahalle spor etkinlikleri

Toplam 62 mahalleden oluşan Şile, özellikle yaz aylarında yerleşik köy hayatının ve Anadolu kültürünün devam ettiği mahalleleriyle büyük bir coğrafi alana sahip. 790 km2’lik bu geniş alan üzerindeki mahallelerde yaşayan çocuklara, gençlere ve kadınlara spor eğitimleri veridi. Mahalle mahalle tüm ilçeyi dolaşan ve deneyimli eğitmenlerden oluşan Mobil Spor Ekibi temmuz ayı itibariyle başlanan bu programda 1.000 kişiyi spor aktiviteleriyle tanıştırdı. Mahallelerdeki mobil spor etkinliklerine bizzat katılan, sportif faaliyetlerde bulunmanın hem çocukların sosyalleşmesi hem de sağlıkları için çok önemli bir aktivite olduğunu söyleyen Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı “ilçemizde kış mevsiminde de spor faaliyetleri hız kesmeden devam edecek. 7’den 70’e herkese ve her yere spor hizmetini ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bizler yoğun ilgiden çok memnunuz” dedi.